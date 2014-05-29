Αυλαία Πανελλαδικών και για τα ΕΠΑΛ – Πρεμιέρα για την Τράπεζα Θεμάτων της Α’ Λυκείου

Πρεμιέρα πανελλαδικών εξετάσεων σήμερα και για τους υποψηφίους που φοίτησαν σε ημερήσια και εσπερινά επαγγελματικά λύκεια (ΕΠΑΛ) (ομάδα α').

Οι υποψήφιοι εξετάζονται στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας.



Όπως και χθες στα γενικά λύκεια (ΓΕΛ), η εξέταση ξεκίνησε στις 08:00 και θα διαρκέσει τρεις ώρες.



Επίσημη πρώτη και για το σύστημα της Τράπεζας Θεμάτων στις προαγωγικές εξετάσεις της Α' Λυκείου. Φέτος εφαρμόζεται για πρώτη φορά το σύστημα της Τράπεζας Θεμάτων, από την οποία θα αντληθεί το 50% των θεμάτων στα οποία θα κληθούν να απαντήσουν. Η επιλογή τους γίνεται με κλήρωση από τον διευθυντή και τους εκπαιδευτικούς κάθε σχολείου την ημέρα των εξετάσεων.



Τα θέματα της Τράπεζας έχουν δημοσιοποιηθεί στην ιστοσελίδα http://exams-repo.cti.gr, η οποία είναι προσβάσιμη σε όλους και θα παραμένει ανοικτή συνεχώς.



Μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου η Τράπεζα θα εμπλουτισθεί και με νέα θέματα για το σχολικό έτος 2014 – 2015 (όσον αφορά την Α' Λυκείου), ενώ θα αναρτηθούν και τα θέματα για τη Β΄ τάξη.

