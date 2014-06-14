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«Τουλάχιστον δέκα μετανάστες έχασαν την ζωή τους σε ναυάγιο το οποίο σημειώθηκε σε απόσταση σαράντα ναυτικών μιλίων από τις λιβυκές ακτές», δήλωσε σε ιταλικά μέσα ενημέρωσης η δήμαρχος της Λαμπεντούζα Τζούζι Νικολίνι.

«Τουλάχιστον δέκα μετανάστες έχασαν την ζωή τους σε ναυάγιο το οποίο σημειώθηκε σε απόσταση σαράντα ναυτικών μιλίων από τις λιβυκές ακτές», δήλωσε σε ιταλικά μέσα ενημέρωσης η δήμαρχος της Λαμπεντούζα Τζούζι Νικολίνι.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες αργά χθες το απόγευμα, ένα πλεούμενο το οποίο είχε ξεκινήσει από λιμάνι της Λιβύης με προορισμό τις ακτές της Σικελίας ανετράπη, και τουλάχιστον 10 άνθρωποι πνίγηκαν.

Το περιπολικό σκάφος Dattilo του ιταλικού λιμενικού σώματος κατάφερε να διασώσει τριάντα εννέα ναυαγούς, ενώ άλλοι εκατόν τέσσερις μετανάστες, οι οποίοι επέβαιναν σε δεύτερο πλεούμενο, πρόκειται να μεταφερθούν στην ξηρά από τα Dattilo και Diciotti, ένα άλλο ιταλικό πλοίο.

Πριν λίγο απογειώθηκε ελικόπτερο από το πλοίο Scirocco του ιταλικού πολεμικού ναυτικού σε μια προσπάθεια εντοπισμού άλλων ναυαγών.

Η νέα ναυτική τραγωδία καταγράφηκα σε απόσταση 117 ναυτικών μιλίων νότια του νησιού Λαμπεντούζα.