Δείτε πως λειτουργεί το μηχάνημα που συλλέγει αυτόματα… σπέρμα (Video)

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Όταν ακούμε: «δωρητής σπέρματος» στο μυαλό μας έρχεται η εικόνα ενός ιδρωμένου άνδρα κλεισμένου σε ένα δωμάτιο με πλήθος περιοδικών, ή ταινιών, να προσπαθεί να αυτοϊκανοποιηθεί, και να συλλέξει το σπέρμα του σε ένα πλαστικό ποτηράκι…
Όταν ακούμε: «δωρητής σπέρματος» στο μυαλό μας έρχεται η εικόνα ενός ιδρωμένου άνδρα κλεισμένου σε ένα δωμάτιο με πλήθος περιοδικών, ή ταινιών, να προσπαθεί να αυτοϊκανοποιηθεί, και να συλλέξει το σπέρμα του σε ένα πλαστικό ποτηράκι.
Λοιπόν ξεχάστε αυτή την εικόνα. Υπάρχει ένα μηχάνημα που κάνει όλη τη δουλειά για εσάς. Ένα μηχάνημα «hands free».
Δείτε πως λειτουργεί στο invitromagazine.gr
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