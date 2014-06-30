ΤΕΤΑΡΤΗ 22.04.2026 16:03
30.06.2014 05:27

Toυλάχιστον 30 μετανάστες νεκροί νότια της Σικελίας

Τουλάχιστον 30 μετανάστες έχασαν την ζωή τους σε σκάφος, το οποίο εντοπίστηκε από το ιταλικό πολεμικό ναυτικό, νότια της Σικελίας. Στο σκάφος, επέβαιναν συνολικά- σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία- 590 μετανάστες.

 
Τα θύματα, όπως αναφέρει η Corriere della Sera, έχασαν την ζωή τους, πιθανώς, λόγω ασφυξίας.

Το ιταλικό ναυτικό και η ιταλική πολεμική αεροπορία, κινητοποιήθηκαν, στα πλαίσια της ανθρωπιστικής επιχείρησης «Mare Nostrum», η οποία άρχισε τον περασμένο Οκτώβριο, με κύριο στόχο την αποφυγή νέων ναυαγίων μεταναστών στην θαλάσσια περιοχή νότια της Σικελίας.

Φωτιά σε επιχείρηση με οικοδομικά υλικά στην Καλαμάτα, συναγερμός στην Πυροσβεστική

