Νέο ναυάγιο νότια της Σικελίας – Φόβοι για 70 νεκρούς μετανάστες

Νέο ναυάγιο, με 70 αγνοούμενους, σημειώθηκε νότια της Σικελίας προ ημερών, σύμφωνα με μαρτυρίες επιζώντων και όπως επιβεβαίωσαν οι τοπικές αρχές στη σικελική πόλη Κατάνη και η Ύπατη Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR).

Πληροφορίες αναφέρουν ότι το πλεούμενο που βούλιαξε στην πραγματικότητα ήταν μια φουσκωτή βάρκα, η οποία μετέφερε – όπως συμβαίνει πολύ συχνά – πολύ μεγαλύτερο αριθμό επιβατών από ό,τι προβλέπουν οι προδιαγραφές της. Οι μετανάστες θεωρούνται πιθανότατα νεκροί.

Στο μεταξύ ο απολογισμός των νεκρών από το ναυτικό δυστύχημα της περασμένης Κυριακής αυξήθηκε σε 45. Οι μετανάστες αυτοί έχασαν την ζωή τους από ασφυξία σε αλιευτικό το οποίο είχε σαλπάρει από την Λιβύη με προορισμό τις ακτές της Κάτω Ιταλίας. Σύμφωνα με τις ιταλικές αρχές πρόκειται για ανήλικους προερχόμενους από την κεντρική Αφρική.

Οι αρχικές πληροφορίες ανέφεραν ότι οι νεκροί ήταν περίπου 30. Όπως διαπιστώθηκε από τις έρευνες, οι 45 μετανάστες βρίσκονταν στο αμπάρι, εκεί που συνήθως φυλάσσεται η ψαριά. Οι υπόλοιποι επιβάτες δεν τους άφησαν να βγουν για να αναπνεύσουν, το οξυγόνο μειώθηκε δραματικά μέσα στο μικρό κλειστό χώρο και οι νέοι βρήκαν τραγικό θάνατο λόγω ασφυξίας.

Ο Τύπος της Ιταλίας γράφει ότι οι υπόλοιποι μετανάστες που είχαν πληρώσει μεγαλύτερο ποσό για τον διάπλου αυτό της Μεσογείου που οργάνωσαν οι δουλέμποροι είχαν εξασφαλίσει θέση στον εξωτερικό χώρο του αλιευτικού, φοβήθηκαν πως αν ανέβαιναν και οι επιβάτες που βρίσκονταν στο αμπάρι, το ψαράδικο θα μπορούσε να ανατραπεί…

Στο αλιευτικό βρίσκονταν συνολικά 600 μετανάστες, ενώ η χωρητικότητά του το σκάφους τριάντα μέτρων δεν θα μπορούσε σε καμία περίπτωση να υπερβεί τους 300 ανθρώπους.

Σήμερα το απόγευμα ο Ιταλός πρωθυπουργός, ο οποίος πρόκειται να εκθέσει τις κατευθυντήριες γραμμές της ιταλικής προεδρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ενώπιον του Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο, αναμένεται να αναφερθεί στην ανάγκη ουσιαστικής, κοινής αντιμετώπισης του θέματος της μετανάστευσης από όλες της χώρες μέλη της Ένωσης.