Βραζιλία: Σκληρή καταστολή έξω από το Μαρακανά

Με σκληρή καταστολή αντιμετώπισε για άλλη μια φορά η αστυνομία εκατοντάδες διαδηλωτές που κατέκλυσαν χθες, ανήμερα του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου, τους δρόμους του Ρίο Ντε Τζανέιρο.

Ειδικές δυνάμεις των βραζιλιάνικων ΜΑΤ εκτόξευσαν χειροβομβίδες κρότου – λάμψης για να διαλύσουν το συγκεντρωμένο πλήθος, ενώ κυνήγησαν και προσήγαγαν διαδηλωτές ενάντια στη διοργάνωση του Μουντιάλ στη Βραζιλία.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, ένας διαδηλωτής χτυπήθηκε από αστυνομικό και αμέσως μετά άλλος αστυνομικός τον κλώτσησε.



Η συγκέντρωση κοντά στο στάδιο Μαρακανά, όπου Γερμανία και Αργεντινή αναμετρούνταν στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλου, είχε ξεκινήσει ειρηνικά, ενώ στη συνέχει ομάδες διαδηλωτών συγκρούστηκαν με την αστυνομία.



Οι ειδικές αστυνομικές δυνάμεις, στις οποίες συμπεριλαμβάνονταν και έφιππες μονάδες, εκτιμάται ότι έφταναν τις 25.000 και υπερείχαν αριθμητικά των διαδηλωτών, που συνεχίζουν να διεκδικούν καλύτερο εκπαιδευτικό και υγειονομικό σύστημα, καταδικάζοντας την κυβέρνηση για τα κολοσσιαία κονδύλια που σπαταλήθηκαν στη διοργάνωση του Μουντιάλ.