search
ΠΕΜΠΤΗ 16.10.2025 10:00
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

14.07.2014 07:46

Βραζιλία: Σκληρή καταστολή έξω από το Μαρακανά

14.07.2014 07:46
Βραζιλία: Σκληρή καταστολή έξω από το Μαρακανά - Media

Με σκληρή καταστολή αντιμετώπισε για άλλη μια φορά η αστυνομία εκατοντάδες διαδηλωτές που κατέκλυσαν χθες, ανήμερα του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου, τους δρόμους του Ρίο Ντε Τζανέιρο.

 
Με σκληρή καταστολή αντιμετώπισε για άλλη μια φορά η αστυνομία εκατοντάδες διαδηλωτές που κατέκλυσαν χθες, ανήμερα του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου, τους δρόμους του Ρίο Ντε Τζανέιρο.


 
Ειδικές δυνάμεις των βραζιλιάνικων ΜΑΤ εκτόξευσαν χειροβομβίδες κρότου – λάμψης για να διαλύσουν το συγκεντρωμένο πλήθος, ενώ κυνήγησαν και προσήγαγαν διαδηλωτές ενάντια στη διοργάνωση του Μουντιάλ στη Βραζιλία.


 

Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, ένας διαδηλωτής χτυπήθηκε από αστυνομικό και αμέσως μετά άλλος αστυνομικός τον κλώτσησε.
 
Η συγκέντρωση κοντά στο στάδιο Μαρακανά, όπου Γερμανία και Αργεντινή αναμετρούνταν στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλου, είχε ξεκινήσει ειρηνικά, ενώ στη συνέχει ομάδες διαδηλωτών συγκρούστηκαν με την αστυνομία.
 
Οι ειδικές αστυνομικές δυνάμεις, στις οποίες συμπεριλαμβάνονταν και έφιππες μονάδες, εκτιμάται ότι έφταναν τις 25.000 και υπερείχαν αριθμητικά των διαδηλωτών, που συνεχίζουν να διεκδικούν καλύτερο εκπαιδευτικό και υγειονομικό σύστημα, καταδικάζοντας την κυβέρνηση για τα κολοσσιαία κονδύλια που σπαταλήθηκαν στη διοργάνωση του Μουντιάλ. 

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
tsiaras_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ομοβροντία από 30 βουλευτές της ΝΔ: «Χάνουμε τους αγρότες, δεν θα πάμε ούτε στις παρελάσεις» – Τσιάρας: «Πείτε τα στο Μαξίμου» 

oikonomopoulos-new
LIFESTYLE

«Αφιερωμένο στη δύναμη που κρύβει κάθε γυναίκα» – Το μήνυμα του Νίκου Οικονομόπουλου κατά της ενδοοικογενειακής βίας (Video)

troxaio_kifisias_new
ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στην Κηφισίας: Νεαρός οδηγός «καρφώθηκε» σε τζαμαρία των ΕΛΤΑ – Είχε καταναλώσει αλκοόλ (videos)

kifisos_new
ΕΛΛΑΔΑ

Κηφισός: Χάος και ουρές χιλιομέτρων από λάδια που χύθηκαν στο οδόστρωμα

Principia
BUSINESS

Principia: Εγκαινιάζει μονάδα αποθήκευσης ενέργειας «Θεμέλιο» 49MW, προωθώντας βιώσιμη ενεργειακή μετάβαση Ελλάδας

Δείτε όλες τις ειδήσεις
bruce-willis-new
LIFESTYLE

Μπρους Γουίλις: «Οι κόρες του θρηνούν, τους λείπει πολύ ο πατέρας τους» λέει η σύζυγός του

syntaxiouxoi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανάσα για τους συνταξιούχους η πώληση της ψιλής κυριότητας των ακινήτων

ERIETTA_KOURKOULOU
LIFESTYLE

Εριέττα Κούρκουλου για το πρότυπο κέντρο τοκετού που δημιούργησε: Πάμε να βάλουμε ερωτηματικό σε ένα σύστημα πολύ δυνατό στην Ελλάδα

panos-routsi
ΕΛΛΑΔΑ

Πάνος Ρούτσι: Πήρε εξιτήριο από τον «Ευαγγελισμό», «πρέπει να ξεκουραστεί πλήρως»

pelvic_fracture_new
ΥΓΕΙΑ

Κάταγμα ισχίου: Χρήσιμες συμβουλές για ασφάλεια στο μπάνιο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 16.10.2025 10:00
tsiaras_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ομοβροντία από 30 βουλευτές της ΝΔ: «Χάνουμε τους αγρότες, δεν θα πάμε ούτε στις παρελάσεις» – Τσιάρας: «Πείτε τα στο Μαξίμου» 

oikonomopoulos-new
LIFESTYLE

«Αφιερωμένο στη δύναμη που κρύβει κάθε γυναίκα» – Το μήνυμα του Νίκου Οικονομόπουλου κατά της ενδοοικογενειακής βίας (Video)

troxaio_kifisias_new
ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στην Κηφισίας: Νεαρός οδηγός «καρφώθηκε» σε τζαμαρία των ΕΛΤΑ – Είχε καταναλώσει αλκοόλ (videos)

1 / 3