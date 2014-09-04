Με χιλιάδες αναβολικά χάπια συνελήφθησαν 2 Έλληνες

Για παράβαση του νόμου «περί εξωσχολικού, επαγγελματικού αθλητισμού», συνελήφθησαν ένας 37χρονος και ένας 27χρονος στον Κορυδαλλό, στην κατοχή των οποίων βρέθηκαν χιλιάδες αναβολικά χάπια και μεγάλο χρηματικό ποσό.



Για παράβαση του νόμου «περί εξωσχολικού, επαγγελματικού αθλητισμού», συνελήφθησαν ένας 37χρονος και ένας 27χρονος στον Κορυδαλλό, στην κατοχή των οποίων βρέθηκαν χιλιάδες αναβολικά χάπια και μεγάλο χρηματικό ποσό.



Σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε σε κατάστημα συμπληρωμάτων διατροφής στην πλατεία Ελευθερίας Κορυδαλλού, ιδιοκτησίας του 37χρονου και στο οποίο απασχολείτο ως υπάλληλος ο 29χρονος, καθώς και στην οικία του 37χρονου, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά:



– 3.200 αναβολικά δισκία.

– 440 φιαλίδια-αμπούλες αναβολικών.

– Το χρηματικό ποσό των 74.295 ευρώ



Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Πειραιά.