Τα «γαλλικά» της Άννας προς τον σύμβουλο του Χαρδούβελη

Επεισόδιο μεταξύ βουλευτών της ΝΔ και του συμβούλου του ΥΠΟΙΚ Γ. Θεοδωρακόπουλου, που είχε αναλάβει την ενημέρωση για την τροπολογία του ΕΝΦΙΑ, σημειώθηκε αργά το βράδυ της Τρίτης στα γραφεία της ΚΟ της ΝΔ στη Βουλή. Πρωταγωνίστρια η Άννα Καραμανλή και τα «γαλλικά» που εκτόξευσε προς τον σύμβουλο του Χαρδούβελη.

Όπως αναφέρει το «Έθνος», ενώ ο κ. Θεοδωρακόπουλος βομβαρδιζόταν με ερωτήσεις, η βουλευτής της ΝΔ Α. Καραμανλή ζήτησε τον λόγο και σε έντονο ύφος του είπε: «Ξέρετε, κύριε μου, ότι οι πολίτες υποφέρουν; Και ότι αυτά που μας λέτε εδώ δεν θα κάνουν τη ζωή τους καλύτερη;». «Γιατί φωνάζετε;», πρόλαβε να πει ο σύμβουλος του υπουργού… Η βουλευτής της ΝΔ, η οποία με δυσκολία συγκρατούσε τα δάκρυα της, άρχισε να φωνάζει: «Να πάτε στον κ. Χαρδούβελη να του τα πείτε».



Τα υπόλοιπα που είπε η κυρία Καραμανλή προτού αποχωρήσει, σημειώνει το «Έθνος», δεν μπορούν να μεταφερθούν στη στήλη…