search
ΔΕΥΤΕΡΑ 01.06.2026 18:48
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

10.09.2014 07:39

Τα «γαλλικά» της Άννας προς τον σύμβουλο του Χαρδούβελη

10.09.2014 07:39
Τα «γαλλικά» της Άννας προς τον σύμβουλο του Χαρδούβελη - Media

Επεισόδιο μεταξύ βουλευτών της ΝΔ και του συμβούλου του ΥΠΟΙΚ Γ. Θεοδωρακόπουλου, που είχε αναλάβει την ενημέρωση για την τροπολογία του ΕΝΦΙΑ, σημειώθηκε αργά το βράδυ της Τρίτης στα γραφεία της ΚΟ της ΝΔ στη Βουλή. Πρωταγωνίστρια η Άννα Καραμανλή και τα «γαλλικά» που εκτόξευσε προς τον σύμβουλο του Χαρδούβελη.   

Επεισόδιο μεταξύ βουλευτών της ΝΔ και του συμβούλου του ΥΠΟΙΚ Γ. Θεοδωρακόπουλου, που είχε αναλάβει την ενημέρωση για την τροπολογία του ΕΝΦΙΑ, σημειώθηκε αργά το βράδυ της Τρίτης στα γραφεία της ΚΟ της ΝΔ στη Βουλή. Πρωταγωνίστρια η Άννα Καραμανλή και τα «γαλλικά» που εκτόξευσε προς τον σύμβουλο του Χαρδούβελη.   
 
Όπως αναφέρει το «Έθνος», ενώ ο κ. Θεοδωρακόπουλος βομβαρδιζόταν με ερωτήσεις, η βουλευτής της ΝΔ Α. Καραμανλή ζήτησε τον λόγο και σε έντονο ύφος του είπε: «Ξέρετε, κύριε μου, ότι οι πολίτες υποφέρουν; Και ότι αυτά που μας λέτε εδώ δεν θα κάνουν τη ζωή τους καλύτερη;». «Γιατί φωνάζετε;», πρόλαβε να πει ο σύμβουλος του υπουργού… Η βουλευτής της ΝΔ, η οποία με δυσκολία συγκρατούσε τα δάκρυα της, άρχισε να φωνάζει: «Να πάτε στον κ. Χαρδούβελη να του τα πείτε».
 
Τα υπόλοιπα που είπε η κυρία Καραμανλή προτού αποχωρήσει, σημειώνει το «Έθνος», δεν μπορούν να μεταφερθούν στη στήλη…  

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
opekepe-voreia-ellada
ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ελεύθεροι με όρους οι 10 πρώτοι κατηγορούμενοι για παράνομες επιδοτήσεις στη Θεσσαλονίκη – Τι δήλωσαν στον ανακριτή

kalamata_gynaikoktonia3
ΕΛΛΑΔΑ

Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: «Ξύπνησα και την είδα πάνω από το κεφάλι μου με μαχαίρι», είπε στην αστυνομία ο δράστης

marios_oikonomou_00
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πένθος στο ελληνικό ποδόσφαιρο: Πέθανε μετά από 10 μέρες μάχης ο Μάριος Οικονόμου

sofi-pappa-new
LIFESTYLE

Συγκλονίζει η Σόφη Παππά – «Ο σύζυγός μου έφυγε για το γραφείο και δεν ξαναγύρισε ποτέ» (Video)

trump_erdogan_new
ΚΟΣΜΟΣ

Σύνοδος Κορυφής ΝΑΤΟ: Ο Τραμπ ενημέρωσε τον Ερντογάν ότι θα πάει στην Άγκυρα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
SKAI_LOGO_NEW
MEDIA

ΣΚΑΪ: «Κλειδώνει» η πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου

lipa-turner-gamos
LIFESTYLE

Ντούα Λίπα και Κάλουμ Τέρνερ παντρεύτηκαν στο Λονδίνο - Ετοιμάζουν χολιγουντιανό πάρτι στο Παλέρμο

xristopoulou
LIFESTYLE

Χριστοπούλου μετά το τέλος του Real View: «Εγώ δεν είμαι η Μουτίδου κι έχω περάσει πολύ καλά αυτή τη σεζόν» (Video)

supermarket
ΕΛΛΑΔΑ

Αγίου Πνεύματος: Πώς θα λειτουργήσουν σούπερ μάρκετ, καταστήματα, τράπεζες, υπηρεσίες

mav1 (1)
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο λογαριασμός της «Γαλάζιας Πατρίδας» για την Ελλάδα: Τι φέρνει για οικονομία και επιχειρήσεις, ποιοι, πως και γιατί απειλούνται από μία παρατεταμένη ένταση

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 01.06.2026 18:44
opekepe-voreia-ellada
ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ελεύθεροι με όρους οι 10 πρώτοι κατηγορούμενοι για παράνομες επιδοτήσεις στη Θεσσαλονίκη – Τι δήλωσαν στον ανακριτή

kalamata_gynaikoktonia3
ΕΛΛΑΔΑ

Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: «Ξύπνησα και την είδα πάνω από το κεφάλι μου με μαχαίρι», είπε στην αστυνομία ο δράστης

marios_oikonomou_00
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πένθος στο ελληνικό ποδόσφαιρο: Πέθανε μετά από 10 μέρες μάχης ο Μάριος Οικονόμου

1 / 3