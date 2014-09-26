Δείτε πως τα προφυλακτικά γίνονται εργαλεία για… μαγειρική! (Video)

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Βιβλίο με 11 συνταγές που χρησιμοποιούν … προφυλακτικά ως εργαλεία για την προετοιμασία του φαγητού εξέδωσε μια ομάδα Γιαπωνέζων με στόχο την αφύπνιση των νέων στο θέμα της αντισύλληψης.
Βιβλίο με 11 συνταγές που χρησιμοποιούν … προφυλακτικά ως εργαλεία για την προετοιμασία του φαγητού εξέδωσε μια ομάδα Γιαπωνέζων με στόχο την αφύπνιση των νέων στο θέμα της αντισύλληψης.
Στο βιβλίο με τίτλο «Γεύματα από προφυλακτικά που θέλω να σου ετοιμάσω», θα βρείτε πώς να ετοιμάσετε σούσι, χρησιμοποιώντας…. προφυλακτικό!
Σημειώνεται ότι ένας από τους συγγραφείς τονίζει τα προφυλακτικά να απολυμαίνονται σχολαστικά πριν να χρησιμοποιηθούν ως εργαλεία μαγειρικής.
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