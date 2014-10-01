Συνελήφθη να οδηγεί μεθυσμένος ο Μάικλ Φελπς

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Τη μοίρα των… κοινών θνητών είχε ο Μάικλ Φέλπς, ο οποίος συνελήφθη από την αστυνομία επειδή οδηγούσε στη Βαλτιμόρη με υπερβολική ταχύτητα και υπό την επήρεια αλκοόλ.

Τη μοίρα των… κοινών θνητών είχε ο Μάικλ Φέλπς, ο οποίος συνελήφθη από την αστυνομία επειδή οδηγούσε στη Βαλτιμόρη με υπερβολική ταχύτητα και υπό την επήρεια αλκοόλ.



Ο 29χρονος αθλητής, που έχει κατακτήσει 18 χρυσά μετάλλια σε Ολυμπιακούς Αγώνες, κίνησε την υποψία των αρχών όταν εθεάθη να οδηγεί πολύ γρήγορα και να περνά διπλή λωρίδα κυκλοφορίας. Τον σταμάτησαν, διαπιστώθηκε πως οδηγούσε με 84 μίλια την ώρα σε περιοχή με ανώτερο όριο τα 45 μίλια την ώρα, ενώ σε αλκοτέστ που του έγινε διαπιστώθηκε πως είχε καταναλώσει υπερβολική ποσότητα αλκοόλ, σχεδόν διπλάσια από το επιτρεπόμενο. Μάλιστα αναφέρεται πως απέτυχε στα τεστ νηφαλιότητας, αλλά ήταν συνεργάσιμος με τις αρχές.



Λίγη ώρα αφότου αφέθηκε ελεύθερος, ο Φελπς απολογήθηκε δημόσια. «Νωρίτερα το πρωί της Τρίτης, με συνέλαβαν για παραβάσεις της τροχαίας. Αντιλαμβάνομαι τη σοβαρότητα των πράξεών μου και αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη. Ξέρω πως αυτά τα λόγια μπορεί να μη σημαίνουν τίποτα αυτή την ώρα, αλλά ειλικρινά ζητώ συγγνώμη από όσους απογοήτευσα», ανέφερε ο Φελπς.



Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Φελπς συλλαμβάνεται για τον ίδιο λόγο. Το 2004, σε ηλικία 19 ετών, είχε επίσης συλληφθεί για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και είχε τιμωρηθεί με 18μηνή ποινή ανασταλτικού χαρακτήρα.