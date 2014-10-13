13.10.2014 09:04

Επιστρέφει το Ελ Νίνιο

13.10.2014 09:04
Επιστρέφει το Ελ Νίνιο - Media

Το φαινόμενο Ελ Νίνιο αναμένεται να εμφανιστεί στις επόμενες τέσσερις με οκτώ εβδομάδες και να διαρκέσει ως την άνοιξη του επομένου έτους στο βόρειο ημισφαίριο

Το φαινόμενο Ελ Νίνιο αναμένεται να εμφανιστεί στις επόμενες τέσσερις με οκτώ εβδομάδες και να διαρκέσει ως την άνοιξη του επομένου έτους στο βόρειο ημισφαίριο, σύμφωνα με ανακοίνωση της Εθνικής Ατμοσφαιρικής και Ωκεανικής Υπηρεσίας των Ηνωμένων Πολιτειών (NOAA).
 
Οι επιστήμονες ωστόσο καθησυχάζουν το κοινό πως το φαινόμενο θα είναι ήπιο και μάλιστα ίσως έχει θετικές επιδράσεις σε περιοχές της αμερικανικής ηπείρου που πέρασαν εκτεταμένες περιόδους ξηρασίας μέσα στο 2014, όπως η Καλιφόρνια. Ωστόσο μία μειοψηφία δεν έχει αποκλείσει ακόμα την εμφάνιση ενός φαινομένου παρόμοιας έντασης με το Ελ Νίνιο του 1997-1998.
 
Το συγκεκριμένο μετεωρολογικό φαινόμενο εμφανίζεται περίπου κάθε δύο με επτά χρόνια και διαρκεί 9-24 μήνες, συνδεόμενο κατά κανόνα από ακραία καιρικά φαινόμενα σε όλο τον πλανήτη. Αυτό χονδρικά συμβαίνει λόγω των αλυσιδωτών αντιδράσεων που προκαλεί η θέρμανση των νερών του κεντροανατολικού Ειρηνικού κοντά στις ακτές της βόρειας Λατινικής Αμερικής.
 
Τις περισσότερες χρονιές, οι δυτικοί άνεμοι επικρατούν και προωθούν τα θερμά επιφανειακά νερά στην άλλη πλευρά του Ειρηνικού προς την Αυστραλία και την Ινδονησία. Ωστόσο κάθε μερικά χρόνια οι αληγείς άνεμοι αποδυναμώνονται ή αλλάζουν κατεύθυνση και ως αποτέλεσμα τα νερά του Ειρηνικού θερμαίνονται. Αληγείς είναι οι κατά κανόνα σταθεροί και συνεχείς άνεμοι έντασης 3-4 Μποφόρ που πνέουν μεταξύ της ζώνης υποτροπικών και τροπικών νηνεμιών, περιοχών με υψηλές και χαμηλές βαρομετρικές πιέσεις αντίστοιχα.
 
Τα θερμά νερά με τη σειρά τους θερμαίνουν τον υγρό αέρα ακριβώς από πάνω τους, σχηματίζοντας έτσι σύννεφα και καταιγίδες που έχουν τη δυνατότητα να επηρεάσουν τα καιρικά φαινόμενα σε παγκόσμια κλίμακα για αρκετούς μήνες.
 
«Τα περισσότερα κλιματικά μοντέλα προβλέπουν ανάπτυξη του Ελ Νίνιο μεταξύ Οκτώβρη και Δεκέμβρη 2014, με διάρκεια ως τους πρώτους μήνες του 2015. Το φαινόμενο αυτό εκτιμάται πως θα είναι σχετικά ήπιο», αναφέρει η ανακοίνωση της NOAA.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24.04.2026 15:11
gaitanos-paisios
ΘΕΑΤΡΟ

Πέτρος Γαϊτάνος – Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης στο θέατρο Ακροπόλ

Makarios-Lazaridis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Βρέθηκε βουλευτής της ΝΔ που στηρίζει Σκέρτσο για τις «πελατειακές σχέσεις» πολιτών και πολιτικών – Είναι ο Μακάριος Λαζαρίδης…

Αδυνάτισμα: Τι είναι τελικά οι «καταραμένοι» υδατάνθρακες και ποιες τροφές να μην φοβάστε - Media
ΥΓΕΙΑ

Διαλειμματική νηστεία: Τέσσερις παρενέργειες που οι περισσότεροι αγνοούν

