Καρέ – καρέ η δολοφονική πορεία του Smart στην Πέτρου Ράλλη

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Νέο βίντεο που δείχνει πώς ξεκίνησε η πορεία του smart που οδήγησε στον θάνατο τριών ανθρώπων και στον βαρύ τραυματισμό άλλου ενός στην οδό Πέτρου Ράλλη την Τετάρτη.
Νέο βίντεο που δείχνει πώς ξεκίνησε η πορεία του smart που οδήγησε στον θάνατο τριών ανθρώπων και στον βαρύ τραυματισμό άλλου ενός έδωσε στη δημοσιότητα ο Alpha.
Ο οδηγός με νευρικές και απότομες κινήσεις προσπαθεί να προσπεράσει ένα προπορευμένο ταξί. Χάνει όμως τον έλεγχο και χτυπά το όχημα.
Αμέσως μετά παραβιάζει τον κόκκινο σηματοδότη και συνέχιζει την ξέφρενη πορεία του που οδήγησε στην τραγωδία.
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.