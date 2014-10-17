Καρέ – καρέ η δολοφονική πορεία του Smart στην Πέτρου Ράλλη

Νέο βίντεο που δείχνει πώς ξεκίνησε η πορεία του smart που οδήγησε στον θάνατο τριών ανθρώπων και στον βαρύ τραυματισμό άλλου ενός στην οδό Πέτρου Ράλλη την Τετάρτη.

Ο οδηγός με νευρικές και απότομες κινήσεις προσπαθεί να προσπεράσει ένα προπορευμένο ταξί. Χάνει όμως τον έλεγχο και χτυπά το όχημα.



Αμέσως μετά παραβιάζει τον κόκκινο σηματοδότη και συνέχιζει την ξέφρενη πορεία του που οδήγησε στην τραγωδία.