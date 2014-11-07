Το μεγαλύτερο προφυλακτικό του κόσμου (photos)

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Ένα αναπάντεχο θέαμα αντίκρισαν οι κάτοικοι του Σίδνεϊ της Αυστραλίας, καθώς εντός του Χάιντ Παρκ υπήρχε ένα τεράστιο ροζ προφυλακτικό μήκους 22 μέτρων.
Ένα αναπάντεχο θέαμα αντίκρισαν οι κάτοικοι του Σίδνεϊ της Αυστραλίας, καθώς εντός του Χάιντ Παρκ υπήρχε ένα τεράστιο ροζ προφυλακτικό μήκους 22 μέτρων.
Δεν επρόκειτο όμως για αστείο, αλλά για την καμπάνια υπηρεσίας της τοπικής κυβέρνησης για τον ευαισθητοποίηση των πολιτών κατά του HIV.
To γιγαντιαίο προφυλακτικό είχε προσαρμοστεί στο γνωστό μνημείο – οβελίσκο του πάρκου.
Ο οβελίσκος χωρίς… ''προφυλάξεις''
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