Πως μικρός ελέφαντας γλίτωσε από την επίθεση 14 λιονταριών (Video)

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Ένα ερασιτεχνικό βίντεο από σαφάρι στη Ζάμπια, απεικονίζει την άνιση μάχη ανάμεσα σε ένα μικρό ελέφαντα και 14 λιοντάρια. Δείτε πως ο ελέφαντας κατάφερε να επιβιώσει από την επίθεση των πεινασμένων λιονταριών.



Ένα ερασιτεχνικό βίντεο από σαφάρι στη Ζάμπια, απεικονίζει την άνιση μάχη ανάμεσα σε ένα μικρό ελέφαντα και 14 λιοντάρια. Δείτε πως ο ελέφαντας κατάφερε να επιβιώσει από την επίθεση των πεινασμένων λιονταριών.



Το βίντεο ανέβηκε από τη New York Post και σύμφωνα με το δημοσίευμα το μικρό ελεφαντάκι γλίτωσε και επανενώθηκε με την αγέλη του. Δικαιωματικά, στον μικρό ελέφαντα δόθηκε το όνομα Ηρακλής.