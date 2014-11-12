search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21.08.2026 12:46
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

12.11.2014 09:22

Πως μικρός ελέφαντας γλίτωσε από την επίθεση 14 λιονταριών (Video)

12.11.2014 09:22
Πως μικρός ελέφαντας γλίτωσε από την επίθεση 14 λιονταριών (Video) - Media

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Ένα ερασιτεχνικό βίντεο από σαφάρι στη Ζάμπια, απεικονίζει την άνιση μάχη ανάμεσα σε ένα μικρό ελέφαντα και 14 λιοντάρια. Δείτε πως ο ελέφαντας κατάφερε να επιβιώσει από την επίθεση των πεινασμένων λιονταριών.

 
Ένα ερασιτεχνικό βίντεο από σαφάρι στη Ζάμπια, απεικονίζει την άνιση μάχη ανάμεσα σε ένα μικρό ελέφαντα και 14 λιοντάρια. Δείτε πως ο ελέφαντας κατάφερε να επιβιώσει από την επίθεση των πεινασμένων λιονταριών.
 
Το βίντεο ανέβηκε από τη New York Post και σύμφωνα με το δημοσίευμα το μικρό ελεφαντάκι γλίτωσε και επανενώθηκε με την αγέλη του. Δικαιωματικά, στον μικρό ελέφαντα δόθηκε το όνομα Ηρακλής.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ELIKOPTERO_FOTIA
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στην Τουρτούγια Λάρισας – Καίει χαμηλή βλάστηση

alkool
ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Εντόπισαν 4 τόνους λαθραίων ποτών και 700 φιάλες με αέριο γέλιου

aimodosia_2907_1460-820_new
ΥΓΕΙΑ

Έκκληση για αίμα μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου – Πού γίνονται αιμοδοσίες

KOUNOUPI_UNSPLASH
ΥΓΕΙΑ

ΕΟΔΥ: Πολύ έντονη η κυκλοφορία του ιού του Δυτικού Νείλου – Αναμένεται αύξηση κρουσμάτων

aftokinito_elastika_piesi_2108_1460-820_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Άναψε η ένδειξη πίεσης μετά το ταξίδι – Φταίει το λάστιχο, το φορτίο ή η θερμοκρασία;

Δείτε όλες τις ειδήσεις
tramp 66- new
ΚΟΣΜΟΣ

Reuters: Οι 9 εμπορικοί εταίροι του Ιράν που βρίσκονται στο στόχαστρο του Τραμπ – Από την Κίνα και την Τουρκία έως την Ινδία

syntaxeis_atm_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ποιους πετάει εκτός η ρύθμιση για τις συντάξεις χηρείας

tentoglou-powell
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο κάτοχος του παγκόσμιου ρεκόρ στο μήκος αποθεώνει τον Τεντόγλου: «Βγαλμένος από άλλη εποχή, μπορεί να κάνει και 8,90μ.» (video)

Abraham-Lincoln
ΚΟΣΜΟΣ

Το USS Abraham Lincoln επιστρέφει στις ΗΠΑ – 5.000 ναύτες στα όρια της εξάντλησης μετά από 272 ημέρες στη θάλασσα

komodromos_paparizou
ΜΟΥΣΙΚΗ

Κωνσταντίνος Κωμοδρόμος: Δεν έχουμε πια επαφή με την Έλενα Παπαρίζου, αλλά αυτό δεν αλλάζει την εκτίμησή μου

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21.08.2026 12:45
ELIKOPTERO_FOTIA
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στην Τουρτούγια Λάρισας – Καίει χαμηλή βλάστηση

alkool
ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Εντόπισαν 4 τόνους λαθραίων ποτών και 700 φιάλες με αέριο γέλιου

aimodosia_2907_1460-820_new
ΥΓΕΙΑ

Έκκληση για αίμα μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου – Πού γίνονται αιμοδοσίες

1 / 3