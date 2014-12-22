Πρόστιμο 500.000 ευρώ στο TripAdvisor γιατί παρουσίαζε διαφημίσεις ως σχόλια τουριστών

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Η ιταλική Επιτροπή Ανταγωνισμού (AGCM) ανακοίνωσε σήμερα ότι επέβαλε πρόστιμο ύψους 500.000 ευρώ στον ιστότοπο TripAdvisor επειδή άφηνε να εννοηθεί ότι τα σχόλια που φιλοξενούσε προέρχονταν όλα από τουρίστες, ενώ στην πραγματικότητα ορισμένα τα αναρτούσαν επαγγελματίες του τουριστικού κλάδου.
Η ιταλική Επιτροπή Ανταγωνισμού (AGCM) ανακοίνωσε σήμερα ότι επέβαλε πρόστιμο ύψους 500.000 ευρώ στον ιστότοπο TripAdvisor επειδή άφηνε να εννοηθεί ότι τα σχόλια που φιλοξενούσε προέρχονταν όλα από τουρίστες, ενώ στην πραγματικότητα ορισμένα τα αναρτούσαν επαγγελματίες του τουριστικού κλάδου.
Μετά από πολλές καταγγελίες καταναλωτικών ενώσεων η Επιτροπή εξέτασε την υπόθεση και έκρινε ότι ο αμερικανικός ιστότοπος και η ιταλική θυγατρική του δεν ήταν ειλικρινείς απέναντι στους χρήστες του διαδικτύου. Η AGCM απαγορεύει "τη διάδοση παραπλανητικών πληροφοριών για της πηγές των σχολίων".
Το TripAdvisor "επιμένει ότι τα σχόλια είναι αυθεντικά και ειλικρινή, ωθώντας τους καταναλωτές να πιστεύουν ότι οι πληροφορίες αυτές είναι αξιόπιστες, δεδομένου ότι εκφράζουν πραγματικές εμπειρίες τουριστών", εκτιμά η Επιτροπή.
Η εταιρεία θα πρέπει να πληρώσει το πρόστιμο μέσα σε 30 ημέρες και έχει στη διάθεσή της 90 ημέρες ακόμη για να εξηγήσει στην Επιτροπή πώς θα φροντίσει ώστε στο μέλλον οι επιλογές των καταναλωτών να βασίζονται σε πραγματικά στοιχεία και όχι "σε διαφημιστικές πληροφορίες, που δεν ανταποκρίνονται στην αλήθεια".
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