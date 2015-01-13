Ενοχή της «Εφ.Συν.» προτείνει ο εισαγγελέας- Υιοθετεί την άποψη της Χ.Α.

Εκδικάζεται στο Β' Μονομελές Πλημμελειοδικείο η μήνυση που έχει υποβάλει ο Ηλίας Κασιδιάρης εναντίον του διευθυντή της «Εφ.Συν.» Νικόλα Βουλέλη και του δημοσιογράφου Δημήτρη Ψαρρά, μέλους της ερευνητικής δημοσιογραφικής ομάδας «Ιός». Πρόκειται για μία από τις πολλές εγκλήσεις χρυσαυγιτών εναντίον μέσων ενημέρωσης και δημοσιογράφων.



Την ενοχή των κατηγορουμένων δημοσιογράφων Νικόλα Βουλέλη (διευθυντής) και Δημ. Ψαρρά (συντάκτης) της Εφημερίδας των Συντακτών για τα αδικήματα της εξύβρισης και παραβίασης προσωπικών δεδομένων του προφυλακισμένου βουλευτή της Χρυσής Αυγής Ηλία Κασιδιάρη, πρότεινε ο εισαγγελέας, σχετικά με τη δημοσιοποίηση βίντεο του κατηγορούμενου. Ο εισαγγελέας είπε πως είναι μεν απολύτως σεβαστό και κατοχυρωμένο το δικαίωμα της ελευθερίας του Τύπου αλλά ο δημοσιογράφος δεν πρέπει να προσβάλλει την τιμή και την υπόληψη.



«Οι δημοσιογράφοι έκαναν τη δουλειά τους»



Στην δίκη κατέθεσε ο καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου Νικόλαος Αλεβιζάτος. « Ότι διακινείται στο διαδίκτυο δεν θεωρείται αρχείο. Οι δημοσιογράφοι έκαναν τη δουλειά τους και δεν ευσταθεί η κατηγορία» τόνισε ο κ. Αλεβιζάτος.



Και πρόσθεσε: «Κινδυνεύει να τιναχθεί στον αέρα η Ελευθερία της έκφρασης και του Τύπου. Ειδικά στις μέρες που ζούμε, υπό το κράτους του συγκινητικού πεδίου με τη δολοφονία στο Charlie Hebdo».



Με την ιδιότητα του καθηγητή του Συνταγματικού δικαίου κατέθεσε ο δήμαρχος Αθηναίων Γιώργος Καμίνης που τόνισε πως το βίντεο δεν αφορά ιδιωτικό βίο αλλά δημόσιο. «Πρέπει να ξεκινάμε με διαφορετικά τεκμήρια όταν μιλάμε για δημοσία πρόσωπα» τόνισε.

«Δεν πρόκειται για κωμωδία ούτε για Βέγγο»



Απολογούμενος, ο δημοσιογράφος Δημήτρης Ψαρράς τόνισε στους δικαστές, επικαλούμενος τη δικαστική έρευνα και την πρόταση του εισαγγελέα Ισ. Ντογιάκου, πως ο μηνυτής του είναι ηγετικό στέλεχος της εγκληματικής οργάνωσης και πως η Χρυσή Αυγή, για πρώτη φορά αντιμετωπίζεται ως οργάνωση με ιεραρχημένη δομή. Ο κ. Ψαρράς, σχολιάζοντας τον ισχυρισμό του Η. Κασσιδιάρη για το επίμαχο βίντεο είπε: «Δεν θέλω να γελάσω… Δεν πρόκειται για κωμωδία, ούτε για Βέγγο. Στην ταινία, ο βασανιζόμενος ανοίγει το παράθυρο και σκοτώνεται. Πού είναι το αστείο; Εμάς μας ενδιαφέρει ότι είναι ναζιστικό στέλεχος που μετέρχεται τη βία, ως μέσο πολιτικής πράξης. Όσο για το "οικογενειακό παιχνίδι", θέλω να πω το εξής: Είναι χρυσαυγίτες. Δεν είναι "τα αδέλφια μου και εγώ", όπως είπαν. Χαιρετούν ναζιστικά. Έχω μελετήσει το πώς λειτουργεί αυτή η οργάνωση. Το θέαμα παίζει πολύ μεγάλο ρόλο σε αυτήν την οργάνωση. Κάνουν πρόβα 30άρηδες χρυσαυγίτες με αυτά που θα έκαναν στο δρόμο! Δεν θεωρώ ότι έχω υπερβεί το μέτρο».



Ο διευθυντής της εφημερίδας, Νικόλας Βουλέλης ανέφερε στην απολογία του ότι το επίδικο κείμενο είναι ιδιαίτερα προσεκτικό και αποτελούσε κριτική προς τον μηνυτή και βουλευτή, ενώ επισήμανε ότι τα κείμενα του δημοσιογράφου και συγκατηγορουμένου του είναι πάντοτε εμπεριστατωμένα. Τόνισε επίσης, πως ενδιαφέρει τον κόσμο τι συμβαίνει στη Χρυσή Αυγή. Ο κ. Βουλέλης ανέφερε επίσης πως θεωρεί ότι ο κατηγορούμενος για εγκληματική οργάνωση βουλευτής δεν θίγεται από το κείμενο που δημοσιοποιήθηκε αλλά από «αυτά που κάνει στο βίντεο».



Νωρίτερα στο δικαστήριο κατέθεσε ο τέως πρόεδρος της ΕΣΗΕΑ, Δ. Τρίμμης ο οποίος ανέφερε μεταξύ άλλων πως οι δημοσιογράφοι οφείλουν, ειδικά στο πλαίσιο έρευνας για δράση εγκληματικής οργάνωσης, να ελέγξουν και να δημοσιοποιήσουν στοιχεία: «Ο κ. Κασιδιάρης θέλει να αλλάξει την αντζέντα- είπε ο κ. Τρίμμης- και να εμφανιστεί πολιτικά διωκόμενος. Αν το βίντεο ήταν πλάκα, έπρεπε την επομένη να πει "κάναμε πλάκα". Όταν κάνεις μηνύσεις, θέλεις να σταματήσεις τους άλλους. Το σύστημά μας εγγυάται σκληρή κριτική στα πολιτικά πρόσωπα. Ο Τύπος γράφει και ελέγχει. Αυτό το εγγυάται το Σύνταγμα». Ο μάρτυρας κατέθεσε πως το επίμαχο βίντεο ήταν ουσιαστικά μία πρόβα «για αυτό που γινόταν στους δρόμους μετά, από τη Χρυσή Αυγή. Αυτό το είδαμε π.χ στη Ραφήνα, όταν ζητούσαν τα στοιχεία των μικροπωλητών στην εμποροπανήγυρη».