Βλαστός: Τα παιδιά από τον αναρχικό χώρο είναι πιο έμπιστοι από τους ποινικούς που μιλάνε εύκολα

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Αποκαλυπτική είναι η περιγραφή της «Λίτσας», συγγενή του Παναγιώτη Βλαστού για τον τρόπο με το οποίο δρούσε το κύκλωμα των ποινικών που εξάρθρωσε η αστυνομία και συνδέεται με εκβιασμούς και βομβιστικές επιθέσεις.

Αποκαλυπτική είναι η περιγραφή της «Λίτσας», συγγενή του Παναγιώτη Βλαστού για τον τρόπο με το οποίο δρούσε το κύκλωμα των ποινικών που εξάρθρωσε η αστυνομία και συνδέεται με εκβιασμούς και βομβιστικές επιθέσεις.

Λίτσα: " Ο Παναγιώτης μου είπε ότι τα πλαστά χαρτιά (για την απόδραση που σχεδίαζε) τα έφτιαξαν παιδιά από τον αναρχικό χώρο γιατί αυτοί είναι πιο έμπιστοι σε σχέση με τους ποινικούς που μιλάνε πιο εύκολα και είναι ρουφιάνοι της αστυνομίας. Μου είπε ότι οι αναρχικοί είναι πιο ιδεολόγοι αφού και να τους πιάσουν δε μιλάνε, ενώ οι δικοί μας τα ξερνάνε όλα στην αστυνομία. Θυμάμαι ότι αυτοί οι αναρχικοί που έφτιαξαν τα χαρτιά ήταν γνωστοί του αδελφού ή ξαδέλφου του Δραβίλα Σπύρου."

Βλαστός ο δράστης της δολοφονίας του Αλέκου Κοσμόπουλου, παλιού του φίλου

"Κάποια στιγμή σε ένα επισκεπτήριο στον Κορυδαλλό ρώτησα το Βλαστό αν ο Ναστούλης σκότωσε τον Αλέκο Κοσμόπουλο και ο Βλαστός μου είπε ότι τον σκότωσε ο ίδιος, αφού έβαλε κάποιον να τον σκοτώσει με όπλο. Εγώ τον ρώτησα: "Γιατί το έκανες; Αφού είσαστε φίλοι" και αυτός μου είπε ότι ζήλευε επειδή εγώ ανέβαινα. Ξέρεις άμα βλέπουν ότι ανεβαίνει ο άλλος και βγάζει λεφτά ζηλεύουν.".

Η Λίτσα είχε παραλάβει από τον Πατουχέα συνολικά 70 κιλά εκρηκτικών, φυτίλια και πυροκροτητές

Συνολικά έχω πάρει περίπου 70 κιλά εκρηκτικά, ζελατοδυναμιτιδα λιγότερα όχι, παραπάνω πιθανόν. Πυροκροτητές και φυτίλια έχω πάρει πάρα πολλά. Δεν έγραφα σημειώσεις για εκρηκτικά. Φοβόμουν μη με πιάσουν"

Λίτσα; Τρία χρόνια διαχειρίστηκα 2 εκατομμύρια ευρώ , χρήματα του Βλαστού από την απαγωγή Παναγόπουλου και 800 χιλιάρικα νόμιμα από κληρονομιά του πατέρα του.

"Τρία χρόνια διαχειρίστηκα χρήματα του Παναγιώτη. Από την απαγωγή Παναγόπουλου 2 εκ. ευρώ, ενώ τα υπόλοιπα ήταν περίπου 800 χιλ ευρώ τα οποία ήταν κυρίως από τοκογλυφίες. Από όλα αυτά όμως τα 110.000 ευρώ ήταν νόμιμα από κληρονομιά του πατερά του. Ο Παναγιώτης μου ειχε πει ότι λόγω της κρίσης πολλοί τοκογλύφοι έχουν χάσει πολλά λεφτά, αλλά ο ίδιος λόγω του "βαρύτατου" ονόματος που έχει δεν χάνει χρήματα από τις τοκογλυφίες γιατί τον φοβούνται"

Οι Αρχηγοί του Οργανωμένου Εγκλήματος κάνουν κουμάντο στον Κορυδαλλό. Υπό τις εντολές τους σωφρονιστικοί και φυλακισμένοι αναρχικοί . Θα δραπέτευαν μαζί Πυρήνες και Βλαστός, αλλά θα κατέληγαν σε χωριστά κρησφύγετα

"Υπό τις εντολές τους λειτουργούν σωφρονιστικοί και αστυνομικοί τους οποίους πάντα χρηματίζουν. Έχουν χρησιμοποιήσει άτομα από τον αναρχικό χώρο όπως οι Πυρήνες, γιατί αυτοί είναι πιο εχέμυθοι από τους ποινικούς και ειναι ιδεολόγοι και δεν πάνε για να "κονομήσουν". Ο Παναγιώτης εχει συνεργαστεί με δυο άτομα των Πυρήνων για την απόπειρα απόδρασης από τον Κορυδαλλό. Ξέρω ότι αν

Πετύχαινε η απόδραση θα χωρίζονταν οι πυρήνες και ο Παναγιώτης και δεν θα κρύβονταν στον ίδιο χώρο."

Η πρώην γυναίκα του η Άννα Χήρα μου είχε πει πως ο Βλαστός είναι πολύ καλό παιδί, αλλά τον παρασύρουν ο Στεφανάκος με τον Σκαφτούρο οι οποίοι είναι άτυχοι και άκαρδοι.

"Η πρώην γυναίκα του Βλαστού Χήρα Άννα μου είχε πει όταν χώρισαν: " Ο Παναγιώτης είναι πολύ καλό παιδί. Έχω ζήσει μαζί του πολλά. Είναι ψυχούλα. Τον παρασύρουν οι Στεφανάκος και Σκαφτούρος, οι οποίοι είναι άτυχοι και άκαρδοι. Του φουσκώνουν τα μυαλά και αυτός θα τρώει ισόβιες και αυτοί θα βγαίνουν καθαροί και θα είναι έξω".