29.01.2015

Πώς συνδέονται τα χημικά με την εμμηνόπαυση;

29.01.2015 08:00
Πώς συνδέονται τα χημικά με την εμμηνόπαυση;

Οι γυναίκες που εκτίθενται σε υψηλά επίπεδα χημικών ουσιών, οι οποίες περιέχονται στα πλαστικά, στα καλλυντικά και σε κοινά είδη του νοικοκυριού, εμφανίζουν εμμηνόπαυση δύο έως τέσσερα χρόνια νωρίτερα από τις γυναίκες που έχουν χαμηλές ποσότητες τέτοιων χημικών, σύμφωνα με μια νέα αμερικανική επιστημονική έρευνα.

Οι γυναίκες που εκτίθενται σε υψηλά επίπεδα χημικών ουσιών, οι οποίες περιέχονται στα πλαστικά, στα καλλυντικά και σε κοινά είδη του νοικοκυριού, εμφανίζουν εμμηνόπαυση δύο έως τέσσερα χρόνια νωρίτερα από τις γυναίκες που έχουν χαμηλές ποσότητες τέτοιων χημικών, σύμφωνα με μια νέα αμερικανική επιστημονική έρευνα.
 
Οι ερευνητές της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Σεν Λιούις της Ουάσιγκτον, με επικεφαλής την επίκουρη καθηγήτρια μαιευτικής και γυναικολογίας Άμπερ Κούπερ, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό "PLoS One", μελέτησαν στοιχεία για περίπου 31.600 άτομα, μεταξύ των οποίων 1.442 γυναίκες σε εμμηνόπαυση, με μέση ηλικία 61 ετών.
 
Είναι η πρώτη μελέτη που εξετάζει σε μεγάλη κλίμακα την πιθανή σχέση μεταξύ εμμηνόπαυσης και χημικών. Στο παρελθόν είχαν γίνει μικρότερες έρευνες για λιγότερες χημικές ουσίες.
 
Οι επιστήμονες ανέλυσαν δείγματα από το αίμα και τα ούρα των συμμετεχόντων ψάχνοντας την παρουσία 111 χημικών ουσιών που είναι ύποπτες ότι παρεμβαίνουν στην παραγωγή και στην κυκλοφορία των ορμονών εντός του σώματος. Από τα 111 χημικά, 15 εντοπίστηκαν να έχουν μεγαλύτερη από τα άλλα συσχέτιση με την πρόωρη εμμηνόπαυση: εννέα πολυχλωριωμένα διφαινύλια (PCB), τρία εντομοκτόνα, δύο φθαλικές ενώσεις και ένα τοξικό φουράνιο.
 
Όπως είπε η Άμπερ Κούπερ, τα ευρήματα της νέας μελέτης δείχνουν ότι «τα χημικά που συνδέονται με την πρόωρη εμμηνόπαυση, μπορεί να οδηγήσουν σε πρόωρη διακοπή λειτουργίας των ωοθηκών, πράγμα που ως κοινωνία θα έπρεπε να μας ανησυχεί».
 
Η πρόωρη εμμηνόπαυση όχι μόνο επιδρά αρνητικά στη γονιμότητα του γυναικείου πληθυσμού, αλλά επίσης σχετίζεται πιθανώς με την πρόωρη εμφάνιση προβλημάτων υγείας, όπως καρδιοπάθειας, οστεοπόρωσης κ.α. Άλλα προβλήματα που έχουν συσχετιστεί με ορισμένα από τα ίδια χημικά, περιλαμβάνουν τον καρκίνο, το μεταβολικό σύνδρομο και -στα κορίτσια- την πρόωρη εμφάνιση της εφηβείας.
 
«Η έκθεση σε πολλά από αυτά τα χημικά είναι πέρα από τον έλεγχό μας, επειδή βρίσκονται στο χώμα, στο νερό και στον αέρα. Μπορούμε όμως να μάθουμε περισσότερα πράγματα γι' αυτές τις ουσίες και την καθημερινή έκθεσή μας σε αυτές, αποκτώντας μεγαλύτερη επίγνωση για τα πλαστικά και για τα άλλα οικιακά προϊόντα που χρησιμοποιούμε», δήλωσε η Άμπερ Κούπερ.
 
Για παράδειγμα, όταν γίνεται χρήση φούρνου μικροκυμάτων για το ζέσταμα του φαγητού, οι ερευνητές συνιστούν να χρησιμοποιούνται γυάλινα ή χάρτινα δοχεία αντί για πλαστικά. Επίσης, συμβουλεύουν τους καταναλωτές να μαθαίνουν περισσότερα πράγματα για τα συστατικά που υπάρχουν σε διάφορα καλλυντικά, προϊόντα περιποίησης, συσκευασίας κ.α.

