Ο «Αλέξανδρος» του ΚΘΒΕ «μετακομίζει» στο Μέγαρο

Μ’ ένα μαύρο μπλουζάκι που πάνω του έγραφε «Πληρώστε στο ΚΘΒΕ αυτά που του χρωστάτε», εμφανίστηκε στον Ιανό ο Γιάννης Βούρος, προσπαθώντας μέσω των φωτογράφων και των τηλεοπτικών σταθμών να στείλει μήνυμα στο κράτος.

Μ’ ένα μαύρο μπλουζάκι που πάνω του έγραφε «Πληρώστε στο ΚΘΒΕ αυτά που του χρωστάτε», εμφανίστηκε στον Ιανό ο Γιάννης Βούρος, προσπαθώντας μέσω των φωτογράφων και των τηλεοπτικών σταθμών να στείλει μήνυμα στο κράτος. «Ούτε ο μάγος Λαμάρ θα κατάφερνε κάτω απ’ αυτές τις συνθήκες να λειτουργήσει το ΚΘΒΕ», δήλωσε στο “ΠΟΝΤΙΚΙ ART”, ο καλλιτεχνικός διευθυντής του οργανισμού.



Αφορμή της συνάντησης με τους δημοσιογράφους ήταν η «μετακόμιση» στην Αθήνα της υπερπαραγωγής της ροκ όπερας «Alexander the Great. Rock Opera» του Κωνσταντίνου Αθυρίδη,. Την παραγωγή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος υποδέχεται η Αθήνα, με τρεις παραστάσεις στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών στις 27, 28/2 και 1/3.



Στην παράσταση συμμετέχουν 30 ηθοποιοί, χορευτές, τραγουδιστές και 10μελής ορχήστρα. Πριν από έναν χρόνο είχε παρουσιαστεί μια παραλλαγή της παράστασης που είχε ετοιμάσει ο διευθυντής του θεάτρου Γιάννης Βούρος ως συν-σκηνοθέτης. Πάνω σε αυτήν τη βάση, γράφτηκε ένα καινούργιο λιμπρέτο (στα αγγλικά) από την Alexandra Charanis. Το έργο παρουσιάζεται στην αγγλική γλώσσα με υπέρτιτλους.



Απολογισμός. Στην «πρώτη κάθοδο του κρατικού θεάτρου μεσούσης της περιόδου» ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Γιάννης Βούρος κατά τη σημερινή συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε στο βιβλιοπωλείο Ιανός, έκανε μια σύντομη ανασκόπηση στους 20 μήνες της νέας διοίκησης. Σύμφωνα με τον ίδιο «η Θεσσαλονίκη επανασυνδέθηκε με το Κρατικό Θέατρο, αναβαθμίστηκε το ρεπερτόριο, λειτούργησε η εξωστρέφεια αφού έχει διακτινιστεί η δράση του ΚΘΒΕ και εκτός των τεσσάρων τειχών των αιθουσών του, ενώ μπήκαμε και στη λογική να εξορθολογίσουμε τα οικονομικά μας αν και δεν το έχουμε πετύχει ακόμα…». Και συνέχισε: «Ήρθε η ώρα η πολιτεία να σκύψει με το ανάλογο ενδιαφέρον και μια γενναία πολιτική απόφαση να μπει στη λογική της διευθέτησης των προηγούμενων χρεών και της αύξησης της επιχορήγησης».



Η πρόεδρος. «Το ΚΘΒΕ, ως δημόσιος φορέας πολιτισμού, πρέπει να υπηρετεί τον στόχο ενός ανοιχτού πανεπιστημίου, ενός ολοκληρωμένου χώρου πολιτισμού και να επιστρέφει στην κοινωνία κάθε ευρώ που επενδύεται σε αυτόν είτε μέσα από την επιχορήγηση, είτε από χορηγίες» σημείωσε κατά την ομιλία της η πρόεδρος του ΔΣ του ΚΘΒΕ Μένη Λυσαρίδου. Μεταξύ άλλων η πρόεδρος μίλησε και για την επιθυμία του ΚΘΒΕ, να κατεβαίνουν έργα πιο συχνά στην Αθήνα, χτίζοντας δεσμούς με το αθηναϊκό κοινό: «Είμαστε ανοιχτοί σε μια αμφίδρομη συνεργασία και με άλλους φορείς πολιτισμού της Αθήνας».



Η υπόθεση του έργου μάς μεταφέρει στη Σαμοθράκη, έναν χρόνο πριν τη γέννηση του Αλέξανδρου, όπου κατά τη διάρκεια των Καβειρίων Μυστηρίων συναντήθηκαν για πρώτη φορά η μητέρα του Ολυμπιάδα και ο βασιλιάς της Μακεδονίας Φίλιππος, και ολοκληρώνεται με τον θάνατο του μεγάλου στρατηλάτη στη Βαβυλώνα, 34 χρόνια αργότερα. Σύμφωνα με τους συντελεστές, το έργο επιχειρεί να αναδείξει ποιος ήταν πραγματικά ο άνθρωπος που άλλαξε την ιστορία και επηρέασε τον πολιτισμό εκατομμυρίων ανθρώπων και πόσα πραγματικά γνωρίζουμε για τη ζωή του.



Για τον Γιάννη Βούρο, ο Μ. Αλέξανδρος ήταν μια προσωπικότητα που μπορούσε να ξεσηκώσει τα πλήθη, με ιδέες, με στόχους, με οράματα και να εμπνεύσει. «Ήταν ένας ροκ σταρ της εποχής…». «Όταν είδα την παράσταση ερωτεύτηκα τη μουσική του Κώστα (Αθυρίδη) και άρχισα να σκέφτομαι πως αυτή η παραγωγή και το περιεχόμενο του Αλέξανδρου σαν brand name, θα μπορούσε να αποτελέσει έναν πολιορκητικό κριό προκειμένου να αλώσουμε και κάποιες ξένες αγορές» συμπλήρωσε ο συν- σκηνοθέτης.



Μιλώντας για το έργο, ο συνθέτης και σκηνοθέτης της παράστασης Κώστας Αθυρίδης, εξηγεί: «Δεν είναι μιούζικαλ, έχει μάλλον τη μορφή της κλασικής όπερας αφού δεν εναλλάσσεται η μουσική με την πρόζα. Σκέφτηκα ότι ήθελα να γράψω για αυτή την προσωπικότητα παγκόσμιου βεληνεκούς χωρίς θετικό ή αρνητικό πρόσημο, δεν ηρωοποίησα κανέναν. Είναι μια κλασική ροκ όπερα με τη μορφή που την έχουμε γνωρίσει από την αμερικάνικη και την αγγλική σχολή». Τον ρόλο του Μεγάλου Αλεξάνδρου ερμηνεύει ο Δημήτρης Τικτόπουλος, ενώ στον πολυμελή θίασο (απαρτίζεται από ρόλους- ιστορικά πρόσωπα-ονόματα, όπως η Ρωξάνη, ο Φίλιππος, ο Ηφαιστίων, ο Πτολεμαίος, ο Περδίκκας, ο Σέλευκος κ.ά.) προστέθηκαν και νέοι συντελεστές, αλλά και η ιστορική επιμέλεια της αρχαιολόγου Πολυξένης Αδάμ-Βελένη.



Οι τιμές των εισιτηρίων διαμορφώνονται ως εξής: φοιτητές, άνεργοι, ΑΜΕΑ: 15 ευρώ, Γ' ζώνη: 20 ευρώ, Β' ζώνη: 20 ευρώ, Α' ζώνη: 30 ευρώ, διακεκριμένη ζώνη: 50 ευρώ.



INFO

Μουσική: Αθυρίδης Κωνσταντίνος

Λιμπρέττο: Charanis Alexandra

Σκηνοθεσία: Βούρος Γιάννης

Σκηνοθεσία: Αθυρίδης Κωνσταντίνος

Σκηνικά: Μετζικώφ Γιάννης

Κοστούμια: Τιμοθεάδου Ιωάννα

Χορογραφία: Φούτση Άσπα

Φωτισμοί: Παυλόπουλος Λευτέρης

Video Art: Μήτσιος Στάθης

Διεύθυνση ορχήστρας: Τζούνης, Κώστας

Ενορχήστρωση: Αθυρίδης, Κωνσταντίνος

Ενορχήστρωση: Τζούνης, Κώστας



Για τα κείμενα του έργου συνεργάστηκαν οι:

Κωνσταντίνος Αθυρίδης, Alexandra Charanis (Σχεδιασμός έργου), Πολυξένη Αδάμ Βελένη (Ιστορική Επιμέλεια), Ελευθερία Γαζέτη, Phoebe Holland, Γεωργία Βεληβασάκη (Συμπληρωματικά κείμενα), Γεωργία Βεληβασάκη (Μετάφραση υπερτίτλων)

