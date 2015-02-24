Έφυγε από τη ζωή ο «Μeep» του American Horror Story

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Την τελευταία του πνοή άφησε ο ηθοποιός Μπεν Γουλφ, γνωστός για τον ρόλο του ως «Meep» στην τελευταία σεζόν του American Horror Story-Freak Show.

Την τελευταία του πνοή άφησε ο ηθοποιός Μπεν Γουλφ, γνωστός για τον ρόλο του ως «Meep» στην τελευταία σεζόν του American Horror Story-Freak Show.

Είχε τραυματιστεί πολύ σοβαρά σε τροχαίο, όταν τον παρέσυρε φορτηγάκι την ώρα που διέσχιζε το δρόμο, και νοσηλευόταν από την περασμένη εβδομάδα.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο αγαπημένος ήρωας του Freak Show δεν τα κατάφερε.

Ο θάνατός του έγινε γνωστός το βράδι της Καθαράς Δευτέρας.