Morgan Stanley: Παραμένει ανοικτό το ενδεχόμενο Grexit

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Οι πιθανότητες παραμονής της Ελλάδας στην ευρωζώνη δεν έχουν βελτιωθεί παρά τη «συμφωνία» αναφέρει η επενδυτική τράπεζα Morgan Stanley, και δημοσιεύεται στο Bloomberg.
Προσθέτει δε, ότι, η κυβέρνηση Τσίπρα είναι αντιμέτωπη με τρία σενάρια.
Η Ελλάδα έχει να κάνει μαραθώνιο έως τις 20 Αυγούστου και έχει μπροστά της 15 ημερομηνίες «σταθμούς».
Η επενδυτική τράπεζα σημειώνει ότι η παραμονή ή μη της Ελλάδας στη ζώνη του ευρώ παραμένει ένα ανοικτό ζήτημα. Ταυτόχρονα, σημειώνει ότι εξετάστηκαν τρία πιθανά σενάρια Grexit. Εκτιμάται δε ότι ο κίνδυνος δεν έχει μειωθεί και παραμένει υψηλός στο 25% για τους επόμενους 3 έως 6 μήνες.
Η Morgan Stanley κάνει λόγο για μια «αδύνατη τριάδα» με την οποία βρίσκεται αντιμέτωπη η κυβέρνηση Τσίπρα: παραμονή στο ευρώ, παραμονή στην εξουσία ή αναίρεση του προγράμματος διάσωσης. Θα πρέπει να εγκαταλείψει ένα από τα τρία.
Σύμφωνα με την επενδυτική τράπεζα, τα κρίσιμα ραντεβού της ελληνικής κυβέρνησης είναι:
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.