search
ΔΕΥΤΕΡΑ 06.04.2026 04:08
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

24.02.2015 06:48

Morgan Stanley: Παραμένει ανοικτό το ενδεχόμενο Grexit

Οι πιθανότητες παραμονής της Ελλάδας στην ευρωζώνη δεν έχουν βελτιωθεί παρά τη «συμφωνία» αναφέρει η επενδυτική τράπεζα Morgan Stanley, και δημοσιεύεται στο Bloomberg.
Προσθέτει δε, ότι, η κυβέρνηση Τσίπρα είναι αντιμέτωπη με τρία σενάρια.

Η Ελλάδα έχει να κάνει μαραθώνιο έως τις 20 Αυγούστου και έχει μπροστά της 15 ημερομηνίες «σταθμούς».
 
Η επενδυτική τράπεζα σημειώνει ότι η παραμονή ή μη της Ελλάδας στη ζώνη του ευρώ παραμένει ένα ανοικτό ζήτημα. Ταυτόχρονα, σημειώνει ότι εξετάστηκαν τρία πιθανά σενάρια Grexit. Εκτιμάται δε ότι ο κίνδυνος δεν έχει μειωθεί και παραμένει υψηλός στο 25% για τους επόμενους 3 έως 6 μήνες.
 
Η Morgan Stanley κάνει λόγο για μια «αδύνατη τριάδα» με την οποία βρίσκεται αντιμέτωπη η κυβέρνηση Τσίπρα: παραμονή στο ευρώ, παραμονή στην εξουσία ή αναίρεση του προγράμματος διάσωσης. Θα πρέπει να εγκαταλείψει ένα από τα τρία.
 
Σύμφωνα με την επενδυτική τράπεζα, τα κρίσιμα ραντεβού της ελληνικής κυβέρνησης είναι:


 
23 Φεβρουαρίου: Η ελληνική κυβέρνηση δίνει τη λίστα των μεταρρυθμίσεων για το τετράμηνο.
24 Φεβρουαρίου: Το Eurogroup αποφασίζει για τη λίστα.
28 Φεβρουαρίου: Ολοκληρώνεται το υπάρχον πρόγραμμα, ενώ περί το τέλος του μήνα τα εθνικά κοινοβούλια πρέπει να επικυρώσουν την απόφαση του Eurogroup.
5 Μαρτίου: Οι αποφάσεις της ΕΚΤ για τη νομισματική πολιτική της.
9 Μαρτίου: Συνεδρίαση του Eurogroup.
18 Μαρτίου: Απόφαση της ΕΚΤ για τον ELA των ελληνικών τραπεζών.
27 Μαρτίου: Ο οίκος Moody's ανακοινώνει την αξιολόγησή του.
1 Απριλίου: Απόφαση της ΕΚΤ για τον ELA των ελληνικών τραπεζών.
15 Απριλίου: Οι αποφάσεις της ΕΚΤ για τη νομισματική πολιτική της.
Τέλος Απριλίου: Το review των «θεσμών» για την πρόοδο του ελληνικού προγράμματος.
6 Μαΐου: Απόφαση της ΕΚΤ για τον ELA των ελληνικών τραπεζών.
11 Μαΐου: Συνάντηση του Eurogroup.
18 Ιουνίου: Συνάντηση του Eurogroup.
30 Ιουνίου: Τελειώνει η τετράμηνη παράταση του προγράμματος.
20 Ιουλίου-20 Αυγούστου: Η αποπληρωμή των ομολόγων που κρατάει η ΕΚΤ, ύψους 7 δισεκατομμυρίων ευρώ. 
 

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
polemos iran israil – new
ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Δεσμεύεται να απαντήσει «με τον ίδιο τρόπο» σε τυχόν αμερικανικές επιθέσεις

aekPaok (1) (1)
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Super League: Προβάδισμα τίτλου για ΑΕΚ με διπλό στο «Καραϊσκάκης» – Ισοπαλία… υποχώρησης για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό

leontaridis11
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λεονταρίδης για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Ζητώ ο ίδιος την άρση της βουλευτικής ασυλίας μου»

nigeria ekklisia
ΚΟΣΜΟΣ

Νιγηρία: Επίθεση σε εκκλησία το Καθολικό Πάσχα με 7 νεκρούς – 31 όμηροι διασώθηκαν

PIROSVESTIKI_FILE
ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Εντοπίστηκαν οι 8 περιπατητές που αγνοούνταν σε φαράγγι

Δείτε όλες τις ειδήσεις
papakwsta karamanlis skrekas
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δικογραφία ΟΠΕΚΕΠΕ: «Φτιάξτο, θα εκτεθούμε» έλεγε η Παπακώστα και «το ζητάει ο Καραμανλής, θα το κάνουμε» συνεργάτη του Λιβανού - Ο «χρήσιμος» Σκρέκας

PODCAST DELAPORTAS SITE 04.04
PODCASTS

Podcast - Μάκης Δελαπόρτας: «Ο Λογοθετίδης ήταν ο αρχηγός της φυλής των ηθοποιών, πατριάρχης του θεάτρου»

Hormuz
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Bloomberg: Η Ελλάδα είναι η πιο πληττόμενη χώρα της ΕΕ από τον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ

tsipras_chatzinikolaou_0304_1460-820_new
MEDIA

ΑΝΤ1: Νυχτερινή απογείωση τηλεθέασης στο κανάλι λόγω συνέντευξης Τσίπρα (2/4)

PODCAST PAPADOPOYLOS SITE 05.04
PODCASTS

Podcast - Πρέσβης Βασίλης Παπαδόπουλος: «Ο Πούτιν αδυνατεί να κατακτήσει τα ουκρανικά εδάφη - Δεν βλέπω διέξοδο σ’ αυτόν τον πόλεμο»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 06.04.2026 02:05
polemos iran israil – new
aekPaok (1) (1)
leontaridis11
1 / 3