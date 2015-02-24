Morgan Stanley: Παραμένει ανοικτό το ενδεχόμενο Grexit

Οι πιθανότητες παραμονής της Ελλάδας στην ευρωζώνη δεν έχουν βελτιωθεί παρά τη «συμφωνία» αναφέρει η επενδυτική τράπεζα Morgan Stanley, και δημοσιεύεται στο Bloomberg.

Προσθέτει δε, ότι, η κυβέρνηση Τσίπρα είναι αντιμέτωπη με τρία σενάρια.

Η Ελλάδα έχει να κάνει μαραθώνιο έως τις 20 Αυγούστου και έχει μπροστά της 15 ημερομηνίες «σταθμούς».



Η επενδυτική τράπεζα σημειώνει ότι η παραμονή ή μη της Ελλάδας στη ζώνη του ευρώ παραμένει ένα ανοικτό ζήτημα. Ταυτόχρονα, σημειώνει ότι εξετάστηκαν τρία πιθανά σενάρια Grexit. Εκτιμάται δε ότι ο κίνδυνος δεν έχει μειωθεί και παραμένει υψηλός στο 25% για τους επόμενους 3 έως 6 μήνες.



Η Morgan Stanley κάνει λόγο για μια «αδύνατη τριάδα» με την οποία βρίσκεται αντιμέτωπη η κυβέρνηση Τσίπρα: παραμονή στο ευρώ, παραμονή στην εξουσία ή αναίρεση του προγράμματος διάσωσης. Θα πρέπει να εγκαταλείψει ένα από τα τρία.



Σύμφωνα με την επενδυτική τράπεζα, τα κρίσιμα ραντεβού της ελληνικής κυβέρνησης είναι:

23 Φεβρουαρίου: Η ελληνική κυβέρνηση δίνει τη λίστα των μεταρρυθμίσεων για το τετράμηνο.24 Φεβρουαρίου: Το Eurogroup αποφασίζει για τη λίστα.28 Φεβρουαρίου: Ολοκληρώνεται το υπάρχον πρόγραμμα, ενώ περί το τέλος του μήνα τα εθνικά κοινοβούλια πρέπει να επικυρώσουν την απόφαση του Eurogroup.5 Μαρτίου: Οι αποφάσεις της ΕΚΤ για τη νομισματική πολιτική της.9 Μαρτίου: Συνεδρίαση του Eurogroup.18 Μαρτίου: Απόφαση της ΕΚΤ για τον ELA των ελληνικών τραπεζών.27 Μαρτίου: Ο οίκος Moody's ανακοινώνει την αξιολόγησή του.1 Απριλίου: Απόφαση της ΕΚΤ για τον ELA των ελληνικών τραπεζών.15 Απριλίου: Οι αποφάσεις της ΕΚΤ για τη νομισματική πολιτική της.Τέλος Απριλίου: Το review των «θεσμών» για την πρόοδο του ελληνικού προγράμματος.6 Μαΐου: Απόφαση της ΕΚΤ για τον ELA των ελληνικών τραπεζών.11 Μαΐου: Συνάντηση του Eurogroup.18 Ιουνίου: Συνάντηση του Eurogroup.30 Ιουνίου: Τελειώνει η τετράμηνη παράταση του προγράμματος.20 Ιουλίου-20 Αυγούστου: Η αποπληρωμή των ομολόγων που κρατάει η ΕΚΤ, ύψους 7 δισεκατομμυρίων ευρώ.