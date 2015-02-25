ESPN: «Χαοτική η κατάσταση στο ελληνικό ποδόσφαιρο!»

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Τον γύρο του κόσμου κάνουν τα γεγονότα που έχουν σημειωθεί τις τελευταίες ημέρες στην ποδοσφαιρική Ελλάδα μετά το ντέρμπι της Λεωφόρου.

Τον γύρο του κόσμου κάνουν τα γεγονότα που έχουν σημειωθεί τις τελευταίες ημέρες στην ποδοσφαιρική Ελλάδα μετά το ντέρμπι της Λεωφόρου.

Μάλιστα, το αμερικάνικο δίκτυο ESPN έκανε αναδρομή στα όσα έχουμε ζήσει μετά την παρουσία του Ολυμπιακού στους «16» του Champions League, όπου αποκλείστηκε από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (και θεωρεί ως την καλύτερη στιγμή της Ελλάδας σε συλλογικό επίπεδο).

Ο Τσαρλς Ντάκσμπερι ξεκινάει με την παραίτηση του Μίτσελ, τονίζοντας πως για τους οπαδούς του Ολυμπιακού «δεν φτάνει η ομάδα να είναι στην κορυφή, αλλά πρέπει να παίζει και ωραίο ποδόσφαιρο, εξ ου και η απόφαση για αλλαγή προπονητή». Στη συνέχεια, ο συντάκτης του κειμένου αναφέρει πως «υπήρχαν φήμες ότι ο Ισπανός δεν είχε καλές σχέσεις με τον Καρεμπέ, τον στρατηγικό σύμβουλο της διοίκησης. Βέβαια αυτή η απόφαση ήρθε σε αντίθεση με αυτό που ήθελαν οι περισσότεροι οπαδοί. Ακόμη και ο ίδιος ο Μίτσελ ήταν αναστατωμένος όταν του ανακοινώθηκε».

Παράλληλα, θεωρεί πως ο λόγος για τον οποίο υπάρχει κατακόρυφη μείωση της προσέλευσης των φιλάθλων στα ελληνικά γήπεδα είναι η συνεχιζόμενη κατάκτηση των πρωταθλημάτων από τον Ολυμπιακό, καθώς έχει μειωθεί και το ενδιαφέρον για την παρακολούθηση του ελληνικού πρωταθλήματος και έτσι ο κόσμος δεν επιθυμεί να πάει στο γήπεδο με τον μ.ο. προσέλευσης να ανέρχεται στους 3.500 οπαδούς.

Στη συνέχεια, γίνεται αναφορά στην κατάσταση που επικρατεί στον ΟΦΗ, που είχε ως αποτέλεσμα την αφαίρεση δέκα βαθμών, λόγω χρεών σε πρώην παίκτες της ομάδας, και την αποχώρηση της Νίκης Βόλου κατά τη διάρκεια του πρωταθλήματος.

Λίγο πιο κάτω ο Ντάκσμπερι αναφέρεται και στην κατάσταση που υπήρχε στην ΑΕΚ, η οποία επέλεξε να πάει στη Γ’ Εθνική για να σβηστούν τα χρέη που είχαν δημιουργηθεί προς τρίτους, «κάτι που σημαίνει – σύμφωνα με τον συντάκτη – πως μπορεί οποιαδήποτε στιγμή όποια ομάδα θέλει να πράξει ανάλογα και να σβήνονται τα χρέη που είχε σε παίκτες και προπονητές ή άλλες εταιρείες».

Ο συντάκτης δεν θα μπορούσε να μην αναφερθεί και στην Εθνική Ελλάδας, η οποία είχε καταφέρει το 2004 να φτάσει στην κορυφή της Ευρώπης και πρόσφατα συμμετείχε στο Μουντιάλ της Βραζιλίας. «Η Εθνική ομάδα της Ελλάδας είναι, επίσης, σε πτώση. Στα προκριματικά του Euro 2016 γνώρισαν ντροπιαστική ήττα από τα Νησιά Φερόε με 1-0 εντός έδρας, ενώ βρίσκονται στην τελευταία θέση του ομίλου τους. Ακόμη και παίκτες που υπήρχαν ελπίδες να φτάσουν σε κορυφαίο επίπεδο, δεν κατάφεραν να εντυπωσιάσουν, όπως ο Σωτήρης Νίνης».

Και το κείμενο καταλήγει με το εξής απόσπασμα:

«Ενώ τις προηγούμενες ημέρες το θέμα του νέου προπονητή της Εθνικής Ελλάδας κυριαρχούσε στις συζητήσεις, το ελληνικό ποδόσφαιρο καλείται να αντιμετωπίσει μεγαλύτερες και πιο δυσοίωνα θέματα να ασχοληθεί. Η κυριαρχία του Ολυμπιακού έχει απομακρύνει τους οπαδούς, με τη βία στα γήπεδα να αποτελεί αναμφίβολα έναν παράγοντα που συμβάλει σε αυτή την πτώση.

Με την Ελλάδα να έχει εκλέξει πρόσφατα νέα κυβέρνηση, γίνεται κατανοητό, ότι το ποδόσφαιρο δεν θα αποτελέσει άμεση προτεραιότητα, αν και είναι απίθανο ότι θα δούμε ξανά την εποχή όπου ένας ελληνικός σύλλογος θα μπορούσε σε συλλογικό επίπεδο να φτάσει στον τελικό κάποιας ευρωπαϊκής διοργάνωσης (όπως ο Παναθηναϊκός το 1971), η εξάλειψη των προβλημάτων που έχουν κυριαρχήσει τα τελευταία χρόνια στο ποδόσφαιρο της χώρας θα είναι σίγουρα μια καλή αρχή».







Πηγή: sport-fm.gr