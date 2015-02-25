To Ιράν βύθισε «αμερικανικό αεροπλανοφόρο» σε ναυτικές ασκήσεις (video)

Μεγάλης έκτασης ασκήσεις πραγματοποίησε το πολεμικό ναυτικό του Ιράν στον Περσικό κόλπο, μέρος των οποίων ήταν και η επίθεση προσομοίωσης σε ομοίωμα αμερικανικού αεροπλανοφόρου, το οποίο και βυθίστηκε.



Στα γυμνάσια που έγιναν στο στενό του Ορμούζ, συμμετείχαν και οι «Φρουροί της Επανάστασης», ενώ η επιχείρηση είχε το κωδικό όνομα ''Prophet 9''.



Στα πλάνα που δόθηκαν στη δημοσιότητα, δεκάδες μικρά επιθετικά σκάφη κατευθύνονταν προς το ομοίωμα του αμερικανικού αεροπλανοφόρου, εκτοξεύοντας μπαράζ πυραύλων, υπό την κάλυψη ελικοπτέρων.

«Τα αμερικανικά αεροπλανοφόρα μεταφέρουν μεγάλο απόθεμα πυραύλων, ρουκετών και τορπιλών» ανέφερε o Ιρανός ναύαρχος Αλό Φανταβί στην κρατική τηλεόραση.Πρόσθεσε πως ένα άμεσο χτύπημα σε αυτά τα αποθέματα του αεροπλανοφόρου μπορεί να προκαλέσει δεύτερη έκρηξη τεράστια έκρηξη.



Από την πλευρά του ο επικεφαλής των Φρουρών της Επανάστασης, στρατηγός Μοχάμεντ Αλί Τζαφάρι είπε ότι το ομοίωμα που χρησιμοποιήθηκε στην άσκηση είχε φτιαχτεί εξαρχής για να καταστραφεί, προσθέτοντας ότι «το αμερικανικό ναυτικό είναι ένας από τους στόχους μας και θα χρειαστούμε μόλις 50 δευτερόλεπτα για να καταστρέψουμε οποιοδήποτε πολεμικό των ΗΠΑ».

Κάποια στιγμή, η κρατική τηλεόραση προέβαλε πλάνα από ένα πανό που έγραφε "Εάν οι Αμερικανοί είναι έτοιμοι να θαφτούν κάτω από τα κύματα του Περσικού κόλπου, τότε ας είναι", μία φράση του πρώτου ανώτατου ηγέτη της χώρας, Αγιατολάχ Χομεϊνί.