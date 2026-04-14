Έκρηξη στη Βιολάντα: Το Γενικό Χημείο του Κράτους εντόπισε προπάνιο ακόμα και σε γειτονικό χωράφι

Μεγάλη συγκέντρωση προπανίου εντοπίσε το Γενικό Χημείο του Κράτους στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου «Βιολάντα», όπου 5 εργαζόμενες σκοτώθηκαν από την έκρηξη.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Star, εντοπίστηκε μεγάλη συγκέντρωση προπανίου ακόμα και χωράφι, που βρίσκεται σε απόσταση 100 μέτρων από το εργαστάσιο.

Στις 27 Απριλίου έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν ο διευθυντής του εργοστασίου «Βιολάντα» και ο υπεύθυνος παραγωγής.

Σε βάρος τους έχει ασκηθεί δίωξη για άμεση συνέργεια σε έκρηξη με ενδεχόμενο δόλο, ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή και πρόκληση σωματικών βλαβών κατά συρροή.

