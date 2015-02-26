Τόττι: Για τους χούλιγκανς θα έπρεπε να λάβουν μέτρα ανάλογα με αυτά της Ελλάδας

Στις καταστροφές που προκάλεσαν οι χούλιγκανς της ομάδας Φέγενορντ την περασμένη Πέμπτη στην Ρώμη και στην βία στο ποδόσφαιρο, αναφέρθηκε ο αρχηγός της ομάδας της Ρόμα, Φραντσέσκο Τόττι.

«Εγώ ευχαριστιέμαι παίζοντας, κάθε άλλη αρνητική εικόνα, εκτός γηπέδου, νομίζω ότι είναι κάτι το πολύ άσχημο, για όλους μας. Θεωρώ ότι οι αρχές θα έπρεπε να κάνουν όπως στην Ελλάδα, να λάβουν σοβαρά μέτρα», δήλωσε ο Τόττι.



Ο γνωστός ιταλός παίκτης, μιλώντας στους δημοσιογράφους στο Ρότερνταμ, συμπλήρωσε ότι «θα έπρεπε, ως εναλλακτική λύση, να επιβληθούν πρόστιμα ή να απαγορευθεί να παίζουν στις ομάδες των φιλάθλων που ευθύνονται για το χάος αυτό. Όλα, με τον τρόπο αυτό, θα ήταν απλούστερα, αλλά στην Ιταλία, δυστυχώς, δεν πρόκειται να συμβεί ποτέ κάτι τέτοιο».