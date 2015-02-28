Χειροκροτήματα στο Μέγαρο για τον «Αλέξανδρο» του ΚΘΒΕ

Επιτυχημένη ήταν χθες βράδυ η αθηναϊκή "πρεμιέρα" της ροκ όπερας “Alexander the Great” του Κωνσταντίνου Αθυρίδη που ανέβασε το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, μια παράσταση που φέρει τη σκηνοθετική υπογραφή του καλλιτεχνικού διευθυντή του ΚΘΒΕ Γιάννη Βούρου, καθώς και του συνθέτη Κ. Αθυρίδη.

Στην πρεμιέρα της Παρασκευής, ο κόσμος επιφύλαξε θερμό χειροκρότημα στους 40 ηθοποιούς, τραγουδιστές, μουσικούς και χορευτές που παρουσίασαν ένα καλλιτεχνικά άρτιο και εντυπωσιακό θέαμα, διακόπτοντας αρκετές φορές την παράσταση σε σκηνές όπως ο θρήνος του Αλέξανδρου για τον αδερφικό του φίλο Ηφαιστίωνα ή η μάχη του Γρανικού.

Την παράσταση παρακολούθησε πλήθος κόσμου, μεταξύ των οποίων άνθρωποι της τέχνης, επιχειρηματίες, πολιτικοί και δημοσιογράφοι, μεταξύ των οποίων, Δημήτρης Κουτσούμπας (Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ), Όλγα Κεφαλογιάννη (π. Υπουργός Τουρισμού), Γιάννης Μώραλης (Δήμαρχος Πειραιά), Τζον Γκρίφιν (Πρέσβης Αυστραλίας), Τζουλιάνα Γκαϊγκουντίμοβα (υποπρόξενος Γενικού Προξενείου της Ρωσίας στη Θεσσαλονίκη), Ζωή Λάσκαρη – Αλέξανδρος Λυκουρέζος, Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος (σκηνοθέτης), Άννα Χατζησοφιά (σεναριογράφος, πρώην μέλος ΔΣ ΚΘΒΕ), Νόρα Κατσέλη (ηθοποιός), Μαριάνα Τόλη, Δημήτρης Μαραμής (συνθέτης), Αγάπη Βαρδινογιάννη, Νίνο και Χρυσή Βαρδινογιάννη κ.α

Να σημειωθεί ότι είναι προγραμματισμένες ακόμη δύο παραστάσεις στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, απόψε Σάββατο 28/2 και αύριο Κυριακή 1/3 (αίθ. Αλ. Τριάντη, ώρα έναρξης 20.00).

Οι τιμές των εισιτηρίων ξεκινούν από 15€ (για φοιτητές, νέους, ανέργους, ΑΜΕΑ, πολύτεκνους και 65+) και φτάνουν μέχρι 50€ (Ζώνη Γ: € 20, Ζώνη Β: € 20, Ζώνη Α: € 30, Διακεκριμένη Ζώνη: € 50). Δείτε από πού μπορείτε να προμηθευτείτε εισιτήρια:

Η ιστορία, έτσι όπως παρουσιάζεται στη δίωρη μουσικοθεατρική παράσταση, αρχίζει στη Σαμοθράκη, ένα χρόνο πριν τη γέννηση του Αλέξανδρου, όπου κατά τη διάρκεια των βακχικών Μυστηρίων συναντήθηκαν για πρώτη φορά η μητέρα του Ολυμπιάς και ο βασιλιάς της Μακεδονίας Φίλιππος και ολοκληρώνεται με το θάνατο του Μεγάλου Αλεξάνδρου στη Βαβυλώνα, 33 χρόνια αργότερα. Ποιος, όμως, ήταν πραγματικά ο άνθρωπος που άλλαξε την ιστορία και επηρέασε τον πολιτισμό εκατομμυρίων ανθρώπων; Πόσα πραγματικά γνωρίζουμε για τη ζωή του;

Η όπερα στοχεύει, με σύγχρονο ήχο και μουσική, να μας φέρει κοντά στη μαγεία, στο όνειρο και στην ανθρώπινη φύση του Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Το έργο παρουσιάζεται στην αγγλική γλώσσα με υπέρτιτλους. Έχει διάρκεια περίπου δύο ώρες και δεκαπέντε λεπτά και αποτελείται από δεκαμελή ορχήστρα και μία ομάδα τριάντα ηθοποιών, χορευτών και τραγουδιστών.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

ΜΟΥΣΙΚΗ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΥΡΙΔΗΣ

ΛΙΜΠΡΕΤΟ: ALEXANDRA CHARANIS

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΟΥΡΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΥΡΙΔΗΣ

ΣΚΗΝΙΚΑ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΕΤΖΙΚΩΦ

ΚΟΣΤΟΥΜΙΑ: ΙΩΑΝΝΑ ΤΙΜΟΘΕΑΔΟΥ

ΧΟΡΟΓΡΑΦΙΕΣ: AΣΠΑ ΦΟΥΤΣΗ

ΦΩΤΙΣΜΟΙ: ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

VIDEO ART: ΣΤΑΘΗΣ ΜΗΤΣΙΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ: ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΝΗΣ

ΕΝΟΡΧΗΣΤΡΩΣΕΙΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΥΡΙΔΗΣ, ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΝΗΣ

ΒΟΗΘΟΙ ΣΚΗΝΟΘΕTΩΝ: AΣΠΑ ΦΟΥΤΣΗ, ΔΕΛΙΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ

ΒΟΗΘΟΣ ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΟΥ/ΕΝΔΥΜΑΤΟΛΟΓΟΥ: ΗΡΙΣ ΤΣΑΓΚΑΛΙΔΟΥ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ : ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΒΙΚΗ ΑΛΕΞΑΚΗ

STAGE MANAGER: ΒΙΚΗ ΑΛΕΞΑΚΗ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΗΧΟΥ: CUE PRODUCTIONS/ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ

ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΗΚΑΝ ΟΙ:

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΥΡΙΔΗΣ, ALEXANDRA CHARANIS

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΑΔΑΜ ΒΕΛΕΝΗ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ: ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΕΛΗΒΑΣΑΚΗ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΓΑΖΕΤΗ, PHOEBE HOLLAND, ΒΑΝΕΣΣΑ ΦΩΤΑΚΙΔΟΥ

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΥΠΕΡΤΙΤΛΩΝ: ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΕΛΗΒΑΣΑΚΗ

ΔΙΑΝΟΜΗ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΙΚΤΟΠΟΥΛΟΣ – Αλέξανδρος

ΘΩΜΑΣ ΒΛΙΑΓΚΟΦΤΗΣ – Φίλιππος/ Στρατιώτης/ Χορός

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΟΥ – Ολυμπιάς

ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΕΛΗΒΑΣΑΚΗ – Αφηγήτρια Καβερί Καλλάσα

ΘΟΔΩΡΗΣ ΒΟΥΤΣΙΚΑΚΗΣ – Αριστοτέλης/Κοίνος

ΡΟΥΛΑ ΜΑΝΙΣΑΝΟΥ – Λανίκη/ Αιγύπτια Ιέρεια

ΝΙΚΙΑΣ ΦΟΝΤΑΡΑΣ – Ηφαιστίων/ Χορός

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΙΛΙΝΙΚΟΣ – Κλείτος/ Χορός

ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΩΚΑΣ – Πτολεμαίος/ Χορός

ΝΤΙΝΟΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ – Φιλώτας /Χορός

ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΡΙΚΟΥΔΗΣ – Περδίκκας/ Χορός

ΧΑΡΗΣ ΔΟΥΛΚΑΣ – Σέλευκος/ Χορός

ΒΑΝΕΣΣΑ ΦΩΤΑΚΙΔΟΥ – Ρωξάνη/ Θεραπαινίδα/ Χορός

ΑΣΤΕΡΗΣ ΠΕΛΤΕΚΗΣ – Αρίστανδρος/ Αρχιτέκτονας/ Χορός

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΥΑΝΙΔΗΣ – Αγγελιοφόρος/ Κορίνθιος/ Ιερέας/ Χορός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ – Αγγελιοφόρος/ Κορίνθιος/ Έμπορος/ Ιερέας/ Χορός

ΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ – Διογένης/ Έμπορος/ Ιερέας/ Χορός

ΑΡΣΕΝΙΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ – Αγγελιοφόρος/ Κορίνθιος/ Ιερέας/ Χορός

ΝΙΚΟΣ ΚΑΠΕΛΙΟΣ – Μάντης/ Φύλακας/ Χορός

ΧΡΥΣΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ – Σύζυγος Δαρείου/Θεραπαινίδα/ Χορός

ΕΛΙΣΑΒΕΤ – ΜΑΡΙΑ ΚΟΤΙΝΗ – Δρύπετις/Θεραπαινίδα/ Χορός

ΑΡΕΤΗ ΒΑΛΑΒΑΝΟΠΟΥΛΟΥ – Στάτειρα/Θεραπαινίδα/ Χορός

ΝΟΝΙΚΑ ΜΑΛΚΟΥΤΖΗ – Έμπορος/Θεραπαινίδα/ Χορός

ΠΑΝΟΣ ΖΩΗΣ – Πράνιχος/ Αξιωματικός/ Χορός

ΡΙΑΝΝΟΝ ΜΟΡΓΚΑΝ – Βουκεφάλας/ Θεραπαινίδα/ Χορός

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ – Θαΐς/ Θεραπαινίδα/ Χορός

ΜΕΛΙΝΑ ΝΤΥΠΡΕ – Θεραπαινίδα/ Χορός

ΣΤΑΥΡΙΑΝΑ ΠΑΠΑΔΑΚΗ – Θαΐς/ Θεραπαινίδα/ Χορός

ΜΟΥΣΙΚΟΙ

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΚΟΪΑΣ: Τύμπανα

ΣΕΡΕΜΕΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ: Κιθάρες

ΓΕΡΕΜΤΖΕΣ ΙΑΣΩΝ: Κρουστά

ΖΙΑΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ: Κιθάρες

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ: Συνθεσάιζερ / programming

ΛΑΠΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ: Ηλεκτρική κιθάρα, ακουστική κιθάρα, ούτι, μπουζούκι

ΠΙΠΕΡΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ: Πνευστά

ΣΚΕΝΤΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ: Βιολί

ΤΖΟΥΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ: Μπάσο

ΦΙΛΚΑΣ ΦΟΙΒΟΣ: Πιάνο / συνθεσάιζερ