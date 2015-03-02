400 άντρες αυτοευνουχίστηκαν μετά από εντολή γκουρού (Photo)

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400 άντρες έπεισε ο γκουρού Ραμ Ραχίμ Σινγκ να αυτοευνουχιστούν για να έρθουν πιο κοντά στον Θεό, σύμφωνα με στοιχεία που έφεραν στο φως οι Ινδικές Αρχές.

400 άντρες έπεισε ο γκουρού Ραμ Ραχίμ Σινγκ να αυτοευνουχιστούν για να έρθουν πιο κοντά στον Θεό, σύμφωνα με στοιχεία που έφεραν στο φως οι Ινδικές Αρχές.



Συγκεκριμένα, ο Σινγκ ο οποίος είναι επικεφαλής της αίρεσης Dera Sacha Sauda ζήτησε από 50.000 οπαδούς του να αυτοευνουχιστούν το 2000. Οι επεμβάσεις λάμβαναν χώρα σε νοσοκομείο του οποίου ιδιοκτήτης φέρεται να είναι ο ίδιος ο Σινγκ, σύμφωνα με ισχυρισμούς μαρτύρων.

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Επιπλέον, φέρεται να εμπλέκεται και στη δολοφονία ενός ερευνητικού ρεπόρτερ το 2002 και σε βιασμό γυναικών οπαδών του.