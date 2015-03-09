search
ΣΑΒΒΑΤΟ 29.11.2025 11:12
Ιn Vitro ΙN VITRO

09.03.2015 14:42

Η εξωσωματική του μέλλοντος θα γίνεται με ωάρια και σπερματοζωάρια από κύτταρα δέρματος

Επιστήμονες κατάφεραν να παρασκευάσουν στο εργαστήριο σπερματοζωάρια και ωάρια σε πρώιμη μορφή, από κύτταρα του δέρματος.

 

Επιστήμονες κατάφεραν να παρασκευάσουν στο εργαστήριο σπερματοζωάρια και ωάρια σε πρώιμη μορφή, από κύτταρα του δέρματος. Σε περίπτωση που καταφέρουν να προχωρήσουν στο επόμενο βήμα, δηλαδή να μπορέσουν να αναπτύξουν ώριμα σπερματοζωάρια και ωάρια, τί θα σήμαινε για το μέλλον της εξωσωματικής γονιμοποίησης;

 

Διαβάστε το άρθρο στο InVitroMagazine.gr

