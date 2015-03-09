Η εξωσωματική του μέλλοντος θα γίνεται με ωάρια και σπερματοζωάρια από κύτταρα δέρματος

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Επιστήμονες κατάφεραν να παρασκευάσουν στο εργαστήριο σπερματοζωάρια και ωάρια σε πρώιμη μορφή, από κύτταρα του δέρματος.
Επιστήμονες κατάφεραν να παρασκευάσουν στο εργαστήριο σπερματοζωάρια και ωάρια σε πρώιμη μορφή, από κύτταρα του δέρματος. Σε περίπτωση που καταφέρουν να προχωρήσουν στο επόμενο βήμα, δηλαδή να μπορέσουν να αναπτύξουν ώριμα σπερματοζωάρια και ωάρια, τί θα σήμαινε για το μέλλον της εξωσωματικής γονιμοποίησης;
