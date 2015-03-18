Morgan Stanley: Τα 5 λάθη πολιτικής που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε Grexit

Στα «πέντε λάθη πολιτικής» που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε Grexit αναφέρεται το αμερικανικός οικονομικός ιστότοπος Baroon’s.

«Ενώ η Ελλάδα μπορεί να μην θέλει να εγκαταλείψει την Ευρωζώνη και η πιθανότητα ενός Grexit να παραμένει μικρή», γράφει το Baroon’s, «ωστόσο αξίζει να εξετάζονται τα πιθανά λάθη που μπορεί να οδηγήσουν σε απρόοπτες εξελίξεις».

«Και οι πιθανότητες αυτές είναι τρομακτικές. Η Ελλάδα πρέπει να αποπληρώσει τα δάνειά της στο ΔΝΤ μέσα στους επόμενους μήνες, ενώ στην ΕΚΤ μέσα στον Ιούλιο και τον Αύγουστο.

Ενώ όμως η Ελλάδα προσπαθεί να συνδυάσει τα σχέδιά της όσον αφορά τη λιτότητα και τις μεταρρυθμίσεις με τις απαιτήσεις του ΔΝΤ και των Ευρωπαίων δανειστών, τα φορολογικά έσοδα έχουν καταρρεύσει, η εκροή των τραπεζικών καταθέσεων συνεχίζεται και η Ελλάδα βρίσκεται αντιμέτωπη με χρηματοδοτικό κενό, χωρίς πρόσβαση στις αγορές.»

Ο επικεφαλής οικονομολόγος της Ευρώπης για τη Morgan Stanley, Ντανιέλε Αντονούτσι, πιστεύει ότι η Ελλάδα θα παραμείνει στην Ευρωζώνη, ωστόσο απαριθμεί τα πέντε βασικά λάθη πολιτικής που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ένα Grexit.

Αυτά, κατά τον οικονομολόγο της Morgan Stanley, είναι:

Έλεγχος κεφαλαίων: Η κυβέρνηση θα μπορούσε να εκδώσει IOUs για να καλύπτει τα έξοδά της -ένα είδος «διπλού νομίσματος» που θα κυκλοφορούσε στην εγχώρια αγορά- και συνάμα να εισήγαγε ελέγχους κεφαλαίων για να παρεμποδιστεί η ένταση στις εκροές καταθέσεων.

Νομισματική μετάβαση: Η ελληνική κυβέρνηση θα μπορούσε να επαναπροσδιορίσει τα εγχώρια στοιχεία ενεργητικού και παθητικού σε δραχμές σε μια συγκεκριμένη συναλλαγματική ισοτιμία (στη βάση «ένα προς ένα» με το ευρώ, αν και η συναλλαγματική ισοτιμία της δραχμής είναι δεδομένο πως υποτιμηθεί).

Εκτύπωση (πολλών) δραχμών: Κάτω από αυτές τις συνθήκες, η ελληνική κεντρική τράπεζα δεν θα είναι πλέον μέρος του Ευρωσυστήματος.

Χρεοκοπία στο εξωτερικό χρέος: Το εγχώριο χρέος θα υποτιμηθεί σε δραχμές, ενώ το εξωτερικό χρέος σε ευρώ. Σε αυτή την περίπτωση το βάρος του χρέους θα αυξηθεί, «πιθανότατα προκαλώντας μια χρεοκοπία, ενδεχομένως συμπεριλαμβανομένων των ελληνικών κρατικών ομολόγων, τα οποία είναι γραμμένα στο αγγλικό δίκαιο».

Θέσει υπό αμφισβήτηση την ένταξη στην ΕΕ: Ακόμα κι αν δεν υπάρχει ανάλογο προηγούμενο, είναι πιθανό η Ελλάδα να πρέπει να φύγει από την ΕΕ. Αυτό θα σήμαινε τον αποκλεισμό της χώρας από την ενιαία αγορά και, ίσως, από την περιφερειακή οικονομική βοήθεια.

«Ο ΣΥΡΙΖΑ πληρώνει την απειρία του»

Από τη μεριά του, ο αναλυτής της Teneo Intelligence, Βολφάνγκο Πίκολι, αναφέρει ότι η ελληνική κυβέρνηση «θα χτυπήσει το κεφάλι της στον τοίχο», λόγω έλλειψης κονδυλίων, ή τον Μάιο με Ιούνιο, όταν θα ελεγχθούν οι μεταρρυθμίσεις που θα έπρεπε να προχωρήσει και αυτές θα υπολείπονται των προσδοκιών.

Γράφει συγκεκριμένα: «Ο ΣΥΡΙΖΑ πληρώνει το τίμημα της απειρίας του και της περιορισμένης έκθεσής του στον έξω κόσμο πριν κερδίσει τις εκλογές. Προσκολλημένος στη δική του εθνική-λαϊκιστική ρητορική, ο Αλέξης Τσίπρας αντιμετωπίζει ρωγμές στο εσωτερικό του κόμματός του και απομόνωση στο εξωτερικό. Ίσως, σε τελική ανάλυση, ο Έλληνας πρωθυπουργός αναγκαστεί να υιοθετήσει την έσχατη λύση του δημοψηφίσματος για την επόμενη οικονομική βοήθεια. Αυτή τη στιγμή η πιθανότητα ενός Grexit είναι μόλις στο 20%. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έλαβε εντολή να βγάλει την Ελλάδα εκτός Ευρωζώνης. Είναι δεδομένο πως η κυβέρνηση θα ”εκραγεί” πριν καν ξεκινήσει να κάνει συζητήσεις επί του θέματος».