Morgan Stanley: Τα 5 λάθη πολιτικής που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε Grexit

Στα «πέντε λάθη πολιτικής» που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε Grexit αναφέρεται το αμερικανικός οικονομικός ιστότοπος Baroon’s.
«Ενώ η Ελλάδα μπορεί να μην θέλει να εγκαταλείψει την Ευρωζώνη και η πιθανότητα ενός Grexit να παραμένει μικρή», γράφει το Baroon’s, «ωστόσο αξίζει να εξετάζονται τα πιθανά λάθη που μπορεί να οδηγήσουν σε απρόοπτες εξελίξεις».
«Και οι πιθανότητες αυτές είναι τρομακτικές. Η Ελλάδα πρέπει να αποπληρώσει τα δάνειά της στο ΔΝΤ μέσα στους επόμενους μήνες, ενώ στην ΕΚΤ μέσα στον Ιούλιο και τον Αύγουστο.
Ενώ όμως η Ελλάδα προσπαθεί να συνδυάσει τα σχέδιά της όσον αφορά τη λιτότητα και τις μεταρρυθμίσεις με τις απαιτήσεις του ΔΝΤ και των Ευρωπαίων δανειστών, τα φορολογικά έσοδα έχουν καταρρεύσει, η εκροή των τραπεζικών καταθέσεων συνεχίζεται και η Ελλάδα βρίσκεται αντιμέτωπη με χρηματοδοτικό κενό, χωρίς πρόσβαση στις αγορές.»
Ο επικεφαλής οικονομολόγος της Ευρώπης για τη Morgan Stanley, Ντανιέλε Αντονούτσι, πιστεύει ότι η Ελλάδα θα παραμείνει στην Ευρωζώνη, ωστόσο απαριθμεί τα πέντε βασικά λάθη πολιτικής που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ένα Grexit.
Αυτά, κατά τον οικονομολόγο της Morgan Stanley, είναι:
«Ο ΣΥΡΙΖΑ πληρώνει την απειρία του»
Από τη μεριά του, ο αναλυτής της Teneo Intelligence, Βολφάνγκο Πίκολι, αναφέρει ότι η ελληνική κυβέρνηση «θα χτυπήσει το κεφάλι της στον τοίχο», λόγω έλλειψης κονδυλίων, ή τον Μάιο με Ιούνιο, όταν θα ελεγχθούν οι μεταρρυθμίσεις που θα έπρεπε να προχωρήσει και αυτές θα υπολείπονται των προσδοκιών.
Γράφει συγκεκριμένα: «Ο ΣΥΡΙΖΑ πληρώνει το τίμημα της απειρίας του και της περιορισμένης έκθεσής του στον έξω κόσμο πριν κερδίσει τις εκλογές. Προσκολλημένος στη δική του εθνική-λαϊκιστική ρητορική, ο Αλέξης Τσίπρας αντιμετωπίζει ρωγμές στο εσωτερικό του κόμματός του και απομόνωση στο εξωτερικό. Ίσως, σε τελική ανάλυση, ο Έλληνας πρωθυπουργός αναγκαστεί να υιοθετήσει την έσχατη λύση του δημοψηφίσματος για την επόμενη οικονομική βοήθεια. Αυτή τη στιγμή η πιθανότητα ενός Grexit είναι μόλις στο 20%. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έλαβε εντολή να βγάλει την Ελλάδα εκτός Ευρωζώνης. Είναι δεδομένο πως η κυβέρνηση θα ”εκραγεί” πριν καν ξεκινήσει να κάνει συζητήσεις επί του θέματος».
