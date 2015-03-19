search
ΔΕΥΤΕΡΑ 22.12.2025 12:32
19.03.2015 10:43

Πουλήθηκε η βίλα του κιθαρίστα των Pink Floyd (Photos)

Σε μεγάλο πολυεθνικό όμιλο πωλήθηκε η πολυτελής βίλα του θρυλικού τραγουδιστή και κιθαρίστα των Pink Floyd, Ντέιβιντ Γκίλμουρ, στη Ρόδο.

Αναδημοσίευση από dimokratiki.gr

Η βίλα είχε βγεί στο σφυρί έναντι 1.100.000 ευρώ και τελικώς πωλήθηκε σε πολύ χαμηλότερη τιμή στην πολυεθνική, που προγραμματίζει να αναδείξει το πολυτελές ακίνητο φέρνοντας το στην αρχική του μορφή προκειμένου να το χρησιμοποιήσει ως εξοχική κατοικία των στελεχών της ή να το μισθώνει σε γαλαντόμους τουρίστες.

Η συνολικής επιφάνειας 575 τ.μ βίλα, που βρίσκεται στην περιοχή Πεύκοι, κοντά στην ιστορική Λίνδο, αποτελούσε επί σειρά ετών εξοχική κατοικία του παγκόσμιου φήμης μουσικού, που είναι λάτρης της Ελλάδας (μάλιστα έχει ανακηρυχθεί επίτιμος δημότης του Καστελόριζου, για το οποίο έχει συνθέσει και το ομώνυμο κομμάτι «Castellorizon», που το 2006 ήταν υποψήφιο για βραβείο Grammy καλύτερου instrumental rock κομματιού).

Το τεραστίων διαστάσεων σπίτι αποτελείται από συνολικά έξι διαφορετικά διαμερίσματα, εμβαδού 50 τ.μ το καθένα, διαθέτει συνολικά εννιά υπνδωμάτια, ενώ βρίσκεται σε απόσταση μόλις 30 μέτρων από την παραλία μέσα σε ένα κατάφυτο οικόπεδο 9.800 τ.μ . Η απίστευτης ομορφιάς βίλα, που διαθέτει μια τεράστια πισίνα 120 τ.μ, βρίσκεται σε στρατηγικό σημείο, αφού απέχει από τη Λίνδο, 51 χλμ από την πόλη και το λιμάνι της Ρόδου και 55 χλμ από το διεθνές αεροδρόμιο του νησιού των ιπποτών.

Όσο για το εσωτερικό του σπιτιού είναι διακοσμημένο με βαριά ξύλινα έπιπλα, αντικείμενα στο χρώμα του χρυσού. Οι εξωτερικοί χώροι διαθέτουν ξυλόγλυπτα και μαρμάρινα αγάλματα, ενώ οι φοίνικες δίνουν στην ατμόσφαιρα κάτι από Καραϊβική.

Το ακίνητο πωλήθηκε σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες με την διαμεσολάβηση της γνωστής κτηματομεσιτικής εταιρείας «Savvaidis & Αssociates»

