Βούρος: Απαξιωτική σχέση θέλει η Πολιτεία

«Ελπίζω οι παραιτήσεις τους να λειτουργήσουν αφυπνιστικά ως προς την Πολιτεία και την υποστηρικτική ή απαξιωτική σχέση που επιθυμεί αυτή να έχει με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος», τονίζει με δήλωσή του ο Καλλιτεχνικός διευθυντής του ΚΘΒΕ Γιάννης Βούρος, μ΄αφορμή τις αποχωρήσεις Λυσσαρίδου-Γράψα, ρίχνοντας και επίσημα το γάντι στον αν. υπουργό Πολιτισμού Ν. Ξυδάκη.

«Οι αποχωρήσεις της Μ. Λυσαρίδου και του Φ. Γράψα είναι απώλεια για το ΚΘΒΕ.Θέλω από καρδιάς να τους ευχαριστήσω για τη συνεργασία. Μαζί σπάσαμε την κακή παράδοση της επώδυνης για το Κ.Θ.Β.Ε. κόντρας μεταξύ προέδρων και Δ.Σ. με τους καλλιτεχνικούς διευθυντές. Στους 22 μήνες κατορθώσαμε παρά τις αντιξοότητες και την οικονομική δυσπραγία αποτέλεσμα της μειούμενης συνεχώς επιχορήγησης να αναδείξουμε τις πιο δημιουργικές πλευρές του ΚΘΒΕ, την καλλιτεχνική, την εκπαιδευτική, την κοινωνική», καταλήγει η δήλωση του.