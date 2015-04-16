ΤΡΙΤΗ 12.05.2026 01:24
16.04.2015 13:14

Χίος, Ψαρά, και Οινούσσες μπήκαν στο Δίκτυο των υδατοδρομίων ολοκληρώνοντας τις διαδικασίες παραχώρησης

Το πρώτο ουσιαστικό βήμα για τη δημιουργία υδατοδρομίων στη Χίο, τα Ψαρά και τις Οινούσσες και τη δρομολόγηση υδροπλάνων, με στόχο να αναπτύξουν ένα νέο τουριστικό προϊόν , πραγματοποίησε με την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας παραχώρησης για τα υδατοδρόμια, το Διαδημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χίου.

 

Το  Διαδημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χίου έβαλε ως  στόχο την διασύνδεση όχι μόνο της Χίου αλλά και των Ψαρών και των Οινουσσών με υδροπλάνα έτσι ώστε να διαδραματίσουν πρωταρχικό ρόλο στην νέα αυτή δραστηριότητα που δημιουργείται. Ανάδοχος ορίστηκε η εταιρεία «Υδατοδρόμια Χίου, Ψαρών & Οινουσσών ΙΚΕ» θυγατρική εταιρεία της Υδροπλάνα Ελλάδας Α.Ε/ Hellenic Seaplanes S.A.αυξάνοντας έτσι σε αριθμό το πτητικό δίκτυο κατά τρία υδατοδρόμια. Με την οριστικοποίηση του αναδόχου, η «Υδατοδρόμια Χίου, Ψαρών & Οινουσσών ΙΚΕ»  θα προχωρήσει με γρήγορα βήματα να καταθέσει τους φάκελους  αδειοδότησης των υδατοδρομίων  έτσι ώστε να προλάβουν να ενταχθούν ως προορισμοί  εντός του 2015 .

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ο Πρόεδρος του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χίου κος Μιχάλης Μπελέγρης  δήλωσε:«Η λειτουργία του υδατοδρομίου στα νησιά μας, αποτελεί μια λύση στα προβλήματα της σύνδεσης μας με την υπόλοιπη Ελλάδα, μπορεί να δώσει ώθηση στα τουριστικά επαγγέλματα του νησιού, να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας και να αποκτήσουμε υποστήριξη και εξυπηρέτηση ασθενών με  αεροδιακομιδές. Προχωρούμε με γρήγορους ρυθμούς, πάντα στα πλαίσια της κείμενης νομοθεσίας, με σκοπό να ολοκληρωθεί η επενδυτική προσπάθεια το συντομότερο δυνατό».

