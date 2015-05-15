Κινέζος επιχειρηματίας προσέλαβε πορνοστάρ για προσωπική του βοηθό (Photos)

Μια αληθινή ιστορία που θυμίζει την πλοκή του σεναρίου της ταινίας «Pretty Woman» βγήκε στο φως της δημοσιότητας, στην οποία πρωταγωνιστεί ένας Κινέζος μεγιστάνας και μια πορνοστάρ με τον τίτλο του «εθνικού θησαυρού ομορφιάς» της Ιαπωνίας.

Ο Κινέζος επιχειρηματίας πλήρωσε 6,9 εκατ. ευρώ για να έχει τις αποκλειστικές υπηρεσίες της 22χρονης Rola Misaki ως προσωπική του βοηθό, υπογράφοντας ένα συμβόλαιο 15 ετών.

Η 22χρονη έκανε μια δημόσια εμφάνιση με τον επιχειρηματία, ο οποίος φορούσε μια μάσκα για να κρατήσει μυστική την ταυτότητά του, σε εκδήλωση στο Πεκίνο, όπως αναφέρουν τα τοπικά μέσα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο επιχειρηματίας είναι γνωστός στους κύκλους της βιομηχανίας της ψυχαγωγίας και αποκαλείται ως ο «Σοβαρός Αδερφός».