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24.05.2015 08:09

Την Τετάρτη στον ανακριτή ο ναυαγοσώστης που συνελήφθη με υλικό παιδικής πορνογραφίας

24.05.2015 08:09
Την Τετάρτη στον ανακριτή ο ναυαγοσώστης που συνελήφθη με υλικό παιδικής πορνογραφίας - Media

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Την ερχόμενη Τετάρτη απολογείται στον ανακριτή ο 49χρονος πρώην ναυαγοσώστης, ο οποίος συνελήφθη προχτές στην πλάζ της Βουλιαγμένης γιατί φωτογράφιζε και βιντεοσκοπούσε γυμνά παιδάκια και είχε στην κατοχή του πορνογραφικό υλικό.

Την ερχόμενη Τετάρτη απολογείται στον ανακριτή ο 49χρονος πρώην ναυαγοσώστης, ο οποίος συνελήφθη προχτές στην πλάζ της Βουλιαγμένης γιατί φωτογράφιζε και βιντεοσκοπούσε γυμνά παιδάκια και είχε στην κατοχή του πορνογραφικό υλικό.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα, κατόπιν εισαγγελικής διάταξης, πρόκειται για τον Ιωάννη Δούρο του Νικολάου και της Βασιλικής που γεννήθηκε το 1966 στην Αθήνα, ο οποίος κατηγορείται για κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας και παράβαση του νόμου περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Τα στοιχεία και η φωτογραφία του 49χρονου δόθηκαν με σκοπό να διαπιστωθεί από τυχόν καταγγελίες πολιτών, αν ενέχεται σε άλλες πράξεις, πέρα απο την φωτογράφιση των παιδιών στην πλαζ. Μέχρι στιγμής πάντως δεν έχει υπάρξει κάποιο τηλεφώνημα στην Ασφάλεια Αττικής και στην Υποδιεύθυνση Ανηλίκων που χειρίστηκε την υπόθεση.

Ο ίδιος, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ισχυρίζεται ότι όλο το υλικό το κατείχε για δική του χρήση και δεν είχε ποτέ παρενοχλήσει κάποιον ανήλικο.

Η περίπτωση του ωστόσο προκαλεί αίσθηση, καθώς ήταν για αρκετές σεζόν ναυαγοσώστης στην πλαζ της Βουλιαγμένης μέχρι και 2012, ενώ εργάστηκε και το 2013 ως βοηθητικό προσωπικό.

Η δράση του 49χρονου αποκαλύφθηκε το πρωί της 22-5-2015, όταν ενημερώθηκε η Υποδιεύθυνση Ανηλίκων από το προσωπικό ασφαλείας της πλαζ Βουλιαγμένης, οτι είχε βρεθεί, σε χώρο της πλαζ σακίδιο, εντός του οποίου υπήρχαν, μεταξύ άλλων αντικειμένων, ένα ζευγάρι κιάλια με ενσωματωμένη οθόνη και κάμερα εγγραφής καθώς και μια κάμερα χειρός, που όπως διαπιστώθηκε από πρόχειρο έλεγχο είχε αποθηκευμένο υλικό με ανήλικα.

Από τον έλεγχο στο αρχειακό υλικό της βιντεοκάμερας, διαπιστώθηκε η ύπαρξη αρχείων με υλικό παιδικής πορνογραφίας, καθώς και φωτογραφίες με γυμνά παιδιά στην παραλία.

Από την έρευνα που διενεργήθηκε εξακριβώθηκαν τα στοιχεία ταυτότητας του ιδιοκτήτη του σακιδίου ο οποίος και συνελήφθη το απόγευμα της ιδίας ημέρας.

Στο σπίτι του συλληφθέντα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν επιπλέον, ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής και 165 ψηφιακοί δίσκοι με αποθηκευμένο υλικό παιδικής πορνογραφίας καθώς και τρείς εξωτερικοί σκληροί δίσκοι.

Τα κατασχεθέντα, θα αποσταλούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εργαστηριακές εξετάσεις.

Στο πλαίσιο της διερεύνησης των δραστηριοτήτων του συλληφθέντα, απο την Αστυνομία παρακαλούνται οι πολίτες να επικοινωνούν με τους τηλεφωνικούς αριθμούς 210-6411111 της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής και 210-6476370 της Υποδιεύθυνσης Ανηλίκων, για την παροχή οποιασδήποτε σχετικής πληροφορίας με την διαβεβαίωση οτι διασφαλίζεται η ανωνυμία και το απόρρητο της επικοινωνίας.

 

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