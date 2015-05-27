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27.05.2015 07:42

Απολογείται ο παιδόφιλος ναυαγοσώστης

27.05.2015 07:42
Παιδόφιλος ζητά ευθανασία γιατί δεν μπορεί να ζήσει με το «πάθος» του - Media

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Ενώπιον του 22ου ανακριτή στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων απολογείται ο 49χρονος ναυαγοσώστης, που συνελήφθη στις 22 Μαΐου, κατηγορούμενος για κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας.

 

 

Ενώπιον του 22ου ανακριτή στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων απολογείται ο 49χρονος ναυαγοσώστης, που συνελήφθη στις 22 Μαΐου, κατηγορούμενος για κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας.

Ο Ιωάννης Δούρος, η αλλιώς junior, όπως είναι το ψευδώνυμο του, εργαζόταν εδώ και δέκα χρόνια ως ναυαγοσώστης στην πλαζ Βουλιαγμένης.

Εδώ και πέντε μέρες κρατείται στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες από την αστυνομία έχει ομολογήσει ότι είναι δικό του το υλικό με τις φωτογραφίες των μικρών παιδιών που βρέθηκε στην κατοχή του.

Η αποκάλυψη για τη δράση του έγινε από υπαλλήλους της ιδιωτικής εταιρείας ασφαλείας που φυλάσσουν την Ακτή Βουλιαγμένης, οι οποίοι βρήκαν ένα σακίδιο ξεχασμένο σε χώρο της πλαζ. Μέσα, υπήρχαν ένα ζευγάρι κιάλια με ενσωματωμένη οθόνη και κάμερα εγγραφής και μια κάμερα που είχε αποθηκευμένο πορνογραφικό υλικό με παιδιά, όπως και φωτογραφίες με γυμνά παιδιά στην παραλία!

Από την αστυνομική έρευνα εντοπίστηκε ο δράστης και συνελήφθη. Στο σπίτι του 49χρονου βρέθηκαν ένας υπολογιστής και 165 ψηφιακοί δίσκοι με αποθηκευμένο υλικό παιδικής πορνογραφίας και τρεις εξωτερικοί σκληροί δίσκοι που κατασχέθηκαν και εστάλησαν στα εγκληματολογικά εργαστήρια της αστυνομίας.

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