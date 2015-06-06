Ρομπότ «Σαμουράι» νίκησε διάσημο Ιάπωνα ξιφομάχο (Video)

Ένα ρομπότ που χειρίζεται την κατάνα, το σπαθί των Σαμουράι, όπως ένας επαγγελματίας ξιφομάχος δημιούργησαν Ιάπωνες μηχανικοί.

Ένα ρομπότ που χειρίζεται την κατάνα, το σπαθί των Σαμουράι, όπως ένας επαγγελματίας ξιφομάχος δημιούργησαν Ιάπωνες μηχανικοί. Στη συνέχεια, το έβαλαν να αναμετρηθεί με τον δάσκαλο Iaijyutsu (πολεμική τέχνη των Σαμουράι) και πέντε φορές κάτοχο του παγκόσμιου ρεκόρ στην ξιφομαχία, Isao Machii, όπως φαίνεται σε βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο.

Δείτε ποιος κέρδισε σε αυτή την αναμέτρηση ταχύτητας: