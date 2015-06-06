Ρομπότ «Σαμουράι» νίκησε διάσημο Ιάπωνα ξιφομάχο (Video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Ένα ρομπότ που χειρίζεται την κατάνα, το σπαθί των Σαμουράι, όπως ένας επαγγελματίας ξιφομάχος δημιούργησαν Ιάπωνες μηχανικοί.
Ένα ρομπότ που χειρίζεται την κατάνα, το σπαθί των Σαμουράι, όπως ένας επαγγελματίας ξιφομάχος δημιούργησαν Ιάπωνες μηχανικοί. Στη συνέχεια, το έβαλαν να αναμετρηθεί με τον δάσκαλο Iaijyutsu (πολεμική τέχνη των Σαμουράι) και πέντε φορές κάτοχο του παγκόσμιου ρεκόρ στην ξιφομαχία, Isao Machii, όπως φαίνεται σε βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο.
Δείτε ποιος κέρδισε σε αυτή την αναμέτρηση ταχύτητας:
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.