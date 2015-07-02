Ο Dr. House αναρωτιέται τι θα γίνει αν «σπρώξουν την Ελλάδα στον γκρεμό»

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Με ένα «σιβυλλικό», όπως άλλωστε συνηθίζει, tweet, ασχολήθηκε με την ελληνική κρίση ο διάσημος ηθοποιός και μουσικός, Χιου Λόρι, γνωστότερος στη χώρα μας για τον ρόλο του ως «Dr. House» στην ομώνυμη σειρά.
Με ένα «σιβυλλικό», όπως άλλωστε συνηθίζει, tweet, ασχολήθηκε με την ελληνική κρίση ο διάσημος ηθοποιός και μουσικός, Χιου Λόρι, γνωστότερος στη χώρα μας για τον ρόλο του ως «Dr. House» στην ομώνυμη σειρά.
«Αν η Ελλάδα όντως σπρωχθεί στον γκρεμό, τι τους εμποδίζει (σ.σ. τους Έλληνες) να τυπώσουν ένα τεράστιο στρώμα από ευρώ για να προσγειωθεί;» έγραψε.
If Greece really is pushed over the cliff, what’s to stop them printing, or hyper-inflating, a vast mattress of Euros to land on?
— Hugh Laurie (@hughlaurie) July 2, 2015
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