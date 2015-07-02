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02.07.2015 13:35

Ο Dr. House αναρωτιέται τι θα γίνει αν «σπρώξουν την Ελλάδα στον γκρεμό»

02.07.2015 13:35
Ο Dr. House αναρωτιέται τι θα γίνει αν «σπρώξουν την Ελλάδα στον γκρεμό» - Media

Με ένα «σιβυλλικό», όπως άλλωστε συνηθίζει, tweet, ασχολήθηκε με την ελληνική κρίση ο διάσημος ηθοποιός και μουσικός, Χιου Λόρι, γνωστότερος στη χώρα μας για τον ρόλο του ως «Dr. House» στην ομώνυμη σειρά.

 

Με ένα «σιβυλλικό», όπως άλλωστε συνηθίζει, tweet, ασχολήθηκε με την ελληνική κρίση ο διάσημος ηθοποιός και μουσικός, Χιου Λόρι, γνωστότερος στη χώρα μας για τον ρόλο του ως «Dr. House» στην ομώνυμη σειρά.

«Αν η Ελλάδα όντως σπρωχθεί στον γκρεμό, τι τους εμποδίζει (σ.σ. τους Έλληνες) να τυπώσουν ένα τεράστιο στρώμα από ευρώ για να προσγειωθεί;» έγραψε.

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