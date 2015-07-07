Ελέφαντας σκότωσε Ελληνίδα ερευνήτρια (Photos)

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Φρικτό θάνατο βρήκε Ελληνίδα ερευνήτρια όταν ποδοπατήθηκε από εξαγριωμένο ελέφαντα στη Ζάμπια.

Φρικτό θάνατο βρήκε Ελληνίδα ερευνήτρια όταν ποδοπατήθηκε από εξαγριωμένο ελέφαντα στη Ζάμπια.

Η 29χρονη Μαργαρίτα Μεταλληνού, βρισκόταν στο Εθνικό Πάρκο του Καφούε, με δύο συνεργάτες της από το Πανεπιστήμιο Βιλανόβα της Πενσιλβάνια, όταν είδε τον αρσενικό ελέφαντα να πλησιάζει.

Η κοπέλα ειδοποίησε αμέσως τους συναδέλφους της, οι οποίοι κατάφεραν να σωθούν όχι όμως και η ίδια.

Το τραγικό περιστατικό συνέβη στις 2 Ιουλίου.

Η Ελληνίδα ερευνήτρια ζωολογίας, ήταν μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Πανεπιστήμιο Βιλανόβα.

Σπούδασε βιολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και συνέχισε με διδακτορικό στο Ινστιτούτο Εξελικτικής Βιολογίας της Βαρκελώνης.