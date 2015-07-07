Ελέφαντας σκότωσε Ελληνίδα ερευνήτρια (Photos)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Φρικτό θάνατο βρήκε Ελληνίδα ερευνήτρια όταν ποδοπατήθηκε από εξαγριωμένο ελέφαντα στη Ζάμπια.
Φρικτό θάνατο βρήκε Ελληνίδα ερευνήτρια όταν ποδοπατήθηκε από εξαγριωμένο ελέφαντα στη Ζάμπια.
Η 29χρονη Μαργαρίτα Μεταλληνού, βρισκόταν στο Εθνικό Πάρκο του Καφούε, με δύο συνεργάτες της από το Πανεπιστήμιο Βιλανόβα της Πενσιλβάνια, όταν είδε τον αρσενικό ελέφαντα να πλησιάζει.
Η κοπέλα ειδοποίησε αμέσως τους συναδέλφους της, οι οποίοι κατάφεραν να σωθούν όχι όμως και η ίδια.
Το τραγικό περιστατικό συνέβη στις 2 Ιουλίου.
Η Ελληνίδα ερευνήτρια ζωολογίας, ήταν μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Πανεπιστήμιο Βιλανόβα.
Σπούδασε βιολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και συνέχισε με διδακτορικό στο Ινστιτούτο Εξελικτικής Βιολογίας της Βαρκελώνης.
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.