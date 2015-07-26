Η ισλαμιστική Αλ Σαμπάμπ πίσω από την αιματηρή επίθεση στην πρωτεύουσα της Σομαλίας

Στους 13 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από την επίθεση αυτοκτονίας με παγιδευμένο αυτοκίνητο που πραγματοποίησε η ένοπλη ισλαμιστική οργάνωση Αλ Σαμπάμπ στην είσοδο ενός ξενοδοχείου στην πρωτεύουσα της Σομαλίας, Μογκαντίσου, σύμφωνα με ένα μέλος του πληρώματος ασθενοφόρου.

Αναλαμβάνοντας την ευθύνη για την έκρηξη, ο στρατιωτικός εκπρόσωπος της Αλ Σαμπάμπ δήλωσε ότι η οργάνωση απάντησε με αυτό τον τρόπο στις επιθέσεις εναντίον της από την δύναμη της Αφρικανικής Ένωσης και από τις κυβερνητικές δυνάμεις.

“Εμείς βρισκόμαστε πίσω από την επίθεση”, είπε ο σεϊχης Αμπντιάσις Αμπού Μουσάμπ, ο εκπρόσωπος στρατιωτικών επιχειρήσεων της οργάνωσης, στο Ρόιτερς τονίζοντας ότι η Αλ Σαμπάμπ είχε στόχο “εχθρούς”, όπως τα μέλη της δύναμης AMISOM της Αφρικανικής Ένωσης και κυβερνητικούς αξιωματούχους.

Το παγιδευμένο αυτοκίνητο εξερράγη στην είσοδο του ξενοδοχείου Jazeera στην Μογκαντίσου, όπου συχνάζουν μέλη της κυβέρνησης και διπλωμάτες.

Η ένοπλη ισλαμιστική οργάνωσης αλ Σαμπάμπ πραγματοποιεί συχνά επιθέσεις εναντίον αξιωματούχων και άλλων στόχων στην πρωτεύουσα στην προσπάθειά της να ανατρέψει την υποστηριζόμενη από τη Δύση κυβέρνηση της Σομαλίας.