search
ΤΡΙΤΗ 14.04.2026 19:20
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

Αργολίδα: Γέφυρα σωτηρίας για 3χρονο παιδί που τραυματίστηκε με πατίνι – Μεταφέρθηκε με περιπολικό, άνοιγαν δρόμο οι μηχανές της ΔΙΑΣ

Γέφυρα σωτηρίας στήθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (14/04) στην Αργολίδα, προκειμένου να μεταφερθεί στο νοσοκομείο 3χρονο κοριτσάκι που τραυματίστηκε σοβαρά με πατίνι, κάτω από αδιευκρίνιστες ακόμα συνθήκες, στα Δίδυμα Αργολίδας.

Η μητέρα του μετέφερε το μικρό παιδί με αυτοκίνητο, το οποίο όμως παρουσίασε βλάβη στο ύψος του Λυγουριού. 

Άμεσα επιστρατεύτηκε περιπολικό της αστυνομίας, το οποίο παρέλαβε το παιδί και την μητέρα για το Νοσοκομείο Άργους. 

Μοτοσικλετιστές της ΔΙ.ΑΣ. τέθηκαν προπομποί του περιπολικού, ενώ σε κεντρικές διασταυρώσεις η τροχαία διευκόλυνε τη διέλευση του παρακάμπτοντας τους φωτεινούς σηματοδότες.

Το παιδί έφτασε με ασφάλεια στο Νοσοκομείο Άργους για την απαραίτητη ιατρική φροντίδα.

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ΚΟΣΜΟΣ

ΚΟΣΜΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΚΟΣΜΟΣ

ΚΟΣΜΟΣ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΚΑΛΧΑΣ

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

1 / 3