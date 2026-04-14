Αργολίδα: Γέφυρα σωτηρίας για 3χρονο παιδί που τραυματίστηκε με πατίνι – Μεταφέρθηκε με περιπολικό, άνοιγαν δρόμο οι μηχανές της ΔΙΑΣ

Γέφυρα σωτηρίας στήθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (14/04) στην Αργολίδα, προκειμένου να μεταφερθεί στο νοσοκομείο 3χρονο κοριτσάκι που τραυματίστηκε σοβαρά με πατίνι, κάτω από αδιευκρίνιστες ακόμα συνθήκες, στα Δίδυμα Αργολίδας.

Η μητέρα του μετέφερε το μικρό παιδί με αυτοκίνητο, το οποίο όμως παρουσίασε βλάβη στο ύψος του Λυγουριού.

Άμεσα επιστρατεύτηκε περιπολικό της αστυνομίας, το οποίο παρέλαβε το παιδί και την μητέρα για το Νοσοκομείο Άργους.

Μοτοσικλετιστές της ΔΙ.ΑΣ. τέθηκαν προπομποί του περιπολικού, ενώ σε κεντρικές διασταυρώσεις η τροχαία διευκόλυνε τη διέλευση του παρακάμπτοντας τους φωτεινούς σηματοδότες.

Το παιδί έφτασε με ασφάλεια στο Νοσοκομείο Άργους για την απαραίτητη ιατρική φροντίδα.

Κεφαλονιά: «Το παιδί μου είναι αθώο» λέει η μητέρα του 26χρονου, πρωταθλητή άρσης βαρών, που συνελήφθη μετά τον θάνατο της 19χρονης

Λέσβος: Συγκεντρώσεις και πορείες κτηνοτρόφων λόγω αφθώδους πυρετού – Αποκλεισμός του λιμανιού της Μυτιλήνης (Photos)







