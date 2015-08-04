Κιάτο: Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά σε εγκαταλελειμμένο εργοστάσιο (Photos)

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Υπό έλεγχο έχει τεθεί η φωτιά που εκδηλώθηκε το πρωί της Τρίτης σε εγκαταλελειμμένο εργοστάσιο συσκευασίας πατάτας, στην περιοχή του Κιάτου (102 χλμ Ε.Ο. Κορίνθου – Πατρών).

Υπό έλεγχο έχει τεθεί η φωτιά που εκδηλώθηκε το πρωί της Τρίτης σε εγκαταλελειμμένο εργοστάσιο συσκευασίας πατάτας, στην περιοχή του Κιάτου (102 χλμ Ε.Ο. Κορίνθου – Πατρών).

Για την κατάσβεση της φωτιάς έσπευσαν εννέα πυροσβεστικά οχήματα με είκοσι άνδρες, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες αποκάθαρσης, καθώς ανεφλέγησαν ξύλινες παλέτες και διάφορα πλαστικά συσκευασίας.

Σύμφωνα με την Π.Υ. Κορίνθου, ο χώρος του εργοστασίου, τον τελευταίο καιρό, είχε μετατραπεί σε καταφύγιο αστέγων.