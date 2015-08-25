search
ΣΑΒΒΑΤΟ 23.05.2026 11:53
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

25.08.2015 19:49

Απάντηση Νίκου Ξυδάκη στην επιστολή του Γιάννη Βούρου σχετικά με την παραίτησή του από το Κ.Θ.Β.Ε.

25.08.2015 19:49
Ξυδάκης: «Άστοχη έκφραση» η δήλωση Πολάκη για «νεκρούς που θολώνουν την αποτελεσματικότητα του κράτους» - Media

«Ο καθείς αναλαμβάνει τις ευθύνες του και κάνει την αυτοκριτική του. Τα υπόλοιπα είναι εκδραματίσεις άνευ αντικειμένου. Μάλλον, προεκλογικά πυροτεχνήματα» απαντά στον Γιάννη Βούρο ο αναπληρωτής υπουργός Πολιτισμού, Νίκος Ξυδάκης.

«Ο καθείς αναλαμβάνει τις ευθύνες του και κάνει την αυτοκριτική του. Τα υπόλοιπα είναι εκδραματίσεις άνευ αντικειμένου. Μάλλον, προεκλογικά πυροτεχνήματα» απαντά στον Γιάννη Βούρο ο αναπληρωτής υπουργός Πολιτισμού, Νίκος Ξυδάκης.

Προηγήθηκε σήμερα η σφοδρή επίθεση του Γιάννη Βούρου προς τον Νίκο Ξυδάκη με επιστολή του, ότι «του επιβλήθηκε να παραποιήσει την ημερομηνία κατάθεσης της παραίτησης του» από τη θέση του καλλιτεχνικού διευθυντή του Κ.Θ.Β.Ε και ότι θα προσφύγει στη δικαιοσύνη.

Στην απάντησή του ο Ν. Ξυδάκης αναφέρεται διεξοδικά στο ιστορικό των παραιτήσεων του Γιάννη Βούρου, ενώ όσον αφορά τον διαχειριστικό έλεγχο στο Κ.Θ.Β.Ε, δηλώνει: «Διαχειριστικό έλεγχο το υπουργείο ουδέποτε διέταξε, γνωρίζοντας ότι διεξάγονται ήδη άλλοι έλεγχοι, για να μη δημιουργούνται δυσμενείς εντυπώσεις. Διαχειριστικό και λογιστικό έλεγχο θα παραγγείλει η νέα διοίκηση του θεάτρου για να εξακριβωθεί πώς και επί ποίων δημιουργήθηκε το οικονομικό ναυάγιο του Κ.Θ.Β.Ε. με χρέη της τάξης των 8 εκατομμυρίων ευρώ».

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ekloges_kypros
ΚΟΣΜΟΣ

Βουλευτικές εκλογές την Κυριακή στην Κύπρο

dikastirio_new
ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Ένοχος 47χρονος για κακοποίηση του 16χρονου γιου του που είναι στο φάσμα του αυτισμού

eirini_agapidaki_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ειρήνη Αγαπηδάκη: Οι αμέτρητες ευχές και το ευχαριστώ

asanser_unsplash
ΚΟΣΜΟΣ

Τρόμος μέσα σε ασανσέρ στη Ρωσία: Power bank πήρε φωτιά μέσα σε τσάντα γυναίκας (Video)

ouggarezos-tsimitselis-new
LIFESTYLE

Τσιμιτσέλης για Ουγγαρέζο: Όταν θα χωνέψει τα άντερά του ο Δημήτρης, θα χωνέψει και τα υπόλοιπα (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ataman-obradovic
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός: Βελούδινο διαζύγιο Γιαννακόπουλου με Αταμάν - Με Σερέλη ως το τέλος της σεζόν, επαφές με Ομπράντοβιτς

marinakis new
ΥΓΕΙΑ

Πρώτη η Θεσσαλία στις διαγνώσεις Πάρκινσον - Τι εξετάζουν οι ειδικοί

akinita_1212_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

Λύθηκε το μυστήριο με την περίεργη οσμή - Παράνομη εκπομπή υγραερίου βλέπει το Εθνικό Αστεροσκοπείο

giannakopoulos dimitris 88- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Final Four: Η ανάρτηση Γιαννακόπουλου και το «μήνυμα» για τον Ολυμπιακό

akinita_golden_visa
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ιδιοκτήτες στο στόχαστρο: Η ΑΑΔΕ στήνει ψηφιακό μάτι σε σπίτια, αγροτεμάχια και κενά ακίνητα σε ολόκληρη τη χώρα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 23.05.2026 11:49
ekloges_kypros
ΚΟΣΜΟΣ

Βουλευτικές εκλογές την Κυριακή στην Κύπρο

dikastirio_new
ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Ένοχος 47χρονος για κακοποίηση του 16χρονου γιου του που είναι στο φάσμα του αυτισμού

eirini_agapidaki_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ειρήνη Αγαπηδάκη: Οι αμέτρητες ευχές και το ευχαριστώ

1 / 3