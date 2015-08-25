Απάντηση Νίκου Ξυδάκη στην επιστολή του Γιάννη Βούρου σχετικά με την παραίτησή του από το Κ.Θ.Β.Ε.

«Ο καθείς αναλαμβάνει τις ευθύνες του και κάνει την αυτοκριτική του. Τα υπόλοιπα είναι εκδραματίσεις άνευ αντικειμένου. Μάλλον, προεκλογικά πυροτεχνήματα» απαντά στον Γιάννη Βούρο ο αναπληρωτής υπουργός Πολιτισμού, Νίκος Ξυδάκης.

Προηγήθηκε σήμερα η σφοδρή επίθεση του Γιάννη Βούρου προς τον Νίκο Ξυδάκη με επιστολή του, ότι «του επιβλήθηκε να παραποιήσει την ημερομηνία κατάθεσης της παραίτησης του» από τη θέση του καλλιτεχνικού διευθυντή του Κ.Θ.Β.Ε και ότι θα προσφύγει στη δικαιοσύνη.

Στην απάντησή του ο Ν. Ξυδάκης αναφέρεται διεξοδικά στο ιστορικό των παραιτήσεων του Γιάννη Βούρου, ενώ όσον αφορά τον διαχειριστικό έλεγχο στο Κ.Θ.Β.Ε, δηλώνει: «Διαχειριστικό έλεγχο το υπουργείο ουδέποτε διέταξε, γνωρίζοντας ότι διεξάγονται ήδη άλλοι έλεγχοι, για να μη δημιουργούνται δυσμενείς εντυπώσεις. Διαχειριστικό και λογιστικό έλεγχο θα παραγγείλει η νέα διοίκηση του θεάτρου για να εξακριβωθεί πώς και επί ποίων δημιουργήθηκε το οικονομικό ναυάγιο του Κ.Θ.Β.Ε. με χρέη της τάξης των 8 εκατομμυρίων ευρώ».