Αποχωρεί από τη θέση του καλλιτεχνικού διευθυντή του ΚΘΒΕ ο Γιάννης Βούρος

Αποχωρεί και τυπικά από τη θέση του καλλιτεχνικού διευθυντή του ΚΘΒΕ ο Γιάννης Βούρος, ενώ όπως υπογραμμίζει σε σκληρή επιστολή του προς τον αναπληρωτή υπουργό Πολιτισμού Ν. Ξυδάκη προτίθεται να προσφύγει στη δικαιοσύνη διεκδικώντας το νόμιμο και ηθικό της επαγγελματικής και καλλιτεχνικής του υπόστασης.
“Με οδηγό μου την αξιοπρέπεια, εγώ αποχωρώ βεβαίως από τη θέση του Καλλιτεχνικού Διευθυντή της δεύτερης Κρατικής Σκηνής της χώρας, καθώς έτσι με υποχρεώνει το κίβδηλο ΦΕΚ αλλά και το αξιακό μου σύστημα που δεν ναρκισσεύεται από θέσεις, τίτλους και αξιώματα… Εμείς δεν θα χαθούμε. Θα συναντηθούμε σε άλλες αίθουσες, εκεί που αποκαθίσταται το δίκαιο και το ηθικό διεκδικώντας το ελάχιστο δείγμα σεβασμού που οφείλουμε στους θεσμούς”, καταλήγει στην επιστολή του προς τον υπουργό ο κ. Βούρος.
