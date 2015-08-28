«Δεν χρησιμοποιώ προφυλακτικό γιατί χάνω τη στύση μου» και άλλες…δικαιολογίες!

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“Δεν χρησιμοποιώ προφυλακτικό γιατί φοβάμαι ότι θα χάσω τη στύση μου!, …ρισκάρω να κολλήσω κάποιο σεξουαλικά μεταδιδόμενο νόσημα, αλλά να γίνω ρεζίλι χάνοντας τη στύση μου;” λόγια πολλών ανδρών, κυρίως νεαρών, όταν επισκέπτονται τον γιατρό για να λύσουν προβλήματα στύσης.
“Δεν χρησιμοποιώ προφυλακτικό γιατί φοβάμαι ότι θα χάσω τη στύση μου!, …ρισκάρω να κολλήσω κάποιο σεξουαλικά μεταδιδόμενο νόσημα, αλλά να γίνω ρεζίλι χάνοντας τη στύση μου;” λόγια πολλών ανδρών, κυρίως νεαρών, όταν επισκέπτονται τον γιατρό για να λύσουν προβλήματα στύσης.
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