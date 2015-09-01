Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός: Κορύφωση του φαινομένου Ελ Νίνιο στο διάστημα Οκτωβρίου-Ιανουαρίου

To μετεωρολογικό φαινόμενο Ελ Νίνιο αναμένεται να ενισχυθεί πριν από το τέλος του έτους και να φθάσει στην κορύφωσή του το διάστημα μεταξύ Οκτωβρίου και Ιανουαρίου, ανακοίνωσε σήμερα ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός (WMO).

Τα κλιματικά μοντέλα και οι ειδικοί προβλέπουν ότι η θερμοκρασία των υδάτων στην επιφάνεια στο ανατολικό και κεντρικό τμήμα του Ειρηνικού Ωκεανού είναι πολύ πιθανό να είναι κατά δύο βαθμούς υψηλότερη από το μέσο όρο, καθιστώντας το Ελ Νίνιο- που έκανε την επανεμφάνισή του πριν από λίγους μήνες- ένα από τα ισχυρότερα φαινόμενα από το 1950.

Μια παρόμοια αύξηση της θερμοκρασίας του Ειρηνικού Ωκεανού δεν έχει καταγραφθεί παρά 3 φορές κατά τη διάρκεια των 65 τελευταίων ετών: το 1972- 1973, το 1982- 1983, το 1997- 1998.

Το Ελ Νίνιο, η υπερθέρμανση των τροπικών περιοχών του Ειρηνικού, η οποία οδηγεί παραδοσιακά σε άνοδο της θερμοκρασίας της Γης, μπορεί να προκαλέσει ξηρασία σε ορισμένες περιοχές του κόσμου και πλημμύρες σε άλλες. Το Ελ Νίνιο επίσης εντείνει το σχηματισμό των καταιγίδων στο ανατολικό και κεντρικό τμήμα του Ειρηνικού Ωκεανού.

Σε γενικές γραμμές ένα επεισόδιο Ελ Νίνιο φθάνει στο ζενίθ του την περίοδο μεταξύ Οκτωβρίου και Ιανουαρίου και συχνά διατηρεί την έντασή του κατά τη διάρκεια ενός μεγάλου χρονικού διαστήματος το πρώτο τρίμηνο του έτους προτού αποδυναμωθεί, διευκρίνισε ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός.