Υπήρχαν γυναίκες Σαμουράι στην ανδροκρατούμενη Ιαπωνία; (Photo)

Η απάντηση είναι «ναι». Πολλές σύζυγοι, χήρες, κόρες και επαναστάτριες απαντούσαν στο κάλεσμα του καθήκοντος συμμετέχοντας στις μάχες, συνήθως μαζί με τους άνδρες Σαμουράι, σύμφωνα με το niume.com.

Μια γυναίκα Σαμουράι, γνωστή και ως όννα-μπουγκέισα, ήταν ένα είδος γυναικείου πολεμιστή που ανήκε στην ανώτερη ιαπωνική τάξη το 1800.

Οι γυναίκες αυτές ήταν μέλη της τάξης Μπούσι (Σαμουράι) στην φεουδαρχική Ιαπωνία και είχαν εκπαιδευτεί στην χρήση όπλων για την προστασία του σπιτιού τους, της οικογένειάς τους και της τιμής τους εν καιρώ πολέμου.

Επίσης, αποτελούσαν μια απόκλιση από τον παραδοσιακό ρόλο της «νοικοκυράς» Ιαπωνέζας γυναίκας. Σημαντικές γυναίκες όπως η αυτοκράτειρα Τζίνγκου, η Νακάνο Τακέκο και η Χότζο Μασάκο είναι διάσημα παραδείγματα της όννα-μπουγκέισα στην Ιαπωνία.

Η χαρακτηριστική τους ενδυμασία και ο εξοπλισμός τους φαίνεται και στην ακόλουθη φωτογραφία μιας γυναίκας Σαμουράι της εποχής: