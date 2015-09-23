Νεαρός τζιχαντιστής κλαίει με λυγμούς πριν ανατιναχτεί σε επίθεση αυτοκτονίας (Σκληρές εικόνες)

Ανατριχιαστικό βίντεο που δείχνει τον νεαρό βομβιστή αυτοκτονίας Jafar al-Tayyar, να κλαίει γοερά πριν την επίθεση αυτοκτονίας στην οποία πέθανε, έδωσαν στη δημοσιότητα οι τζιχαντιστές του Ισλαμικού κράτους.

Ο νεαρός Ουζμπέκος εμφανίζεται αγκαλιάζεται και φιλά τους συμπολεμιστές του, οι οποίο τον διέταξαν να ανατιναχτεί κοντά στα δύο γειτονικά χωριά, ενώ όταν μπαίνει στο άρμα και συνειδητοποιεί το πόσο κοντά βρίσκεται στον θάνατο, ξεσπά σε λυγμούς.

Σύντροφός του τζιχαντιστής ακούγεται να προσπαθεί να τον καθησυχάσει: «Jafar, αδερφέ μου, μη φοβάσαι. Όταν φοβάσαι, να θυμάσαι τον Αλλάχ». «Φοβάμαι μην αποτύχω» αποκρίνεται εκείνος.

Στη συνέχεια το άρμα που οδηγεί ο νεαρός ξεκινά και λίγο αργότερα ανατινάσεται κοντά στο χωριό, προκαλώντας τεράστια στήλη καπνού.

Το βίντεο, γυρίστηκε από τους τζιχαντιστές με σκοπό να δοξάσει τον «μάρτυρα» έφηβο…

Προσοχή ακολουθούν σκληρές εικόνες