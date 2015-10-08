search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06.02.2026 15:34
08.10.2015 05:18

Παίζοντας χόκεϊ στο Σότσι, ο Πούτιν γιόρτασε τα 63! (Photos-Video)

Παίζοντας χόκεϊ στο Σότσι, ο Πούτιν γιόρτασε τα 63! (Photos-Video) - Media

Στο Σότσι στο αγαπημένο του θέρετρο στη Μαύρη Θάλασσα γιόρτασε τα 63α γενέθλιά του ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν, ενώ συμμετείχε σε έναν αγώνα χόκεϊ επί πάγου και ενημερώθηκε επίσης για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις της Ρωσίας στη Συρία.

 

 

Το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο μετέδωσε εικόνες όπου ο υπουργός Άμυνας Σεργκέι Σόιγκου ενημέρωνε τον Πούτιν για τις επιδρομές που πραγματοποίησε η πολεμική αεροπορία της Ρωσίας στη Συρία.

Κατόπιν ο Ρώσος ηγέτης πήρε μέρος σε έναν αγώνα χόκεϊ στον πάγο σε ένα γήπεδο που χρησιμοποιήθηκε στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2014 και μάλιστα σκόραρε 7 φορές.

Το πλήθος δεν σταμάτησε να επευφημεί την ομάδα του Πούτιν, όπου συμμετείχαν επίσης ο υπουργός Άμυνας και παλαίμαχοι αστέρες του αθλήματος.

Η ομάδα του επικεφαλής του ρωσικού κράτους επικράτησε της αντιπάλου της με σκορ 15-10.
Στην ομάδα των ηττημένων συμμετείχαν παλιοί φίλοι του Πούτιν, ανάμεσά τους ορισμένοι από τους ευπορότερους επιχειρηματίες της Ρωσίας.

Για μία ακόμη φορά ο Βλαντίμιρ Πούτιν έκανε μια επίδειξη της καλής του φυσικής κατάστασης αλλά και της αγωνιστικότητάς του, σημειώνει το πρακτορείο ειδήσεων Reuters απόδειξη ότι είναι ο κατάλληλος άνδρας που κυβερνά αυτήν την χώρα, όπως τουλάχιστον θέλει να δείξει το Κρεμλίνο. Η ομάδα του επικεφαλής του ρωσικού κράτους επικράτησε της αντιπάλου της με σκορ 15-10.

Στις εικόνες που μετέδωσαν τα ρωσικά τηλεοπτικά δίκτυα, ο Πούτιν, φορώντας μια στολή χόκεϊ στον πάγο με τα χρώματα της ρωσικής σημαίας, απευθύνθηκε στους θεατές αλλά και τους συμπαίκτες του.

«Αυτός που αναλαμβάνει δράση και στοχεύει στη νίκη θα καταφέρει να νικήσει χωρίς αμφιβολία. Καλή τύχη σε όλους!» είπε ο Ρώσος πρόεδρος.

Ο εκπρόσωπος τύπου του προέδρου γνωστοποίησε ότι ο Ρώσος ηγέτης θα εορτάσει τα γενέθλιά του «χωρίς τυμπανοκρουσίες» μαζί με φίλους και αγαπημένους του.

Εξάλλου ο Πούτιν δέχθηκε ευχές από ηγέτες της διεθνούς κοινότητας σε τηλεφωνικές συνδιαλέξεις που είχε. Ο Ντμίτρι Πεσκόφ διευκρίνισε:

Ο Πούτιν «δέχθηκε τηλεφωνήματα, ο πρόεδρος του Αζερμπαϊτζάν Αλίεφ του ευχήθηκε χρόνια πολλά, όπως επίσης ο πρόεδρος της Αρμενίας Σαρκισιάν—αυτοί είναι οι δύο ηγέτες με τους οποίους συνομίλησε στο τηλέφωνο».

 

