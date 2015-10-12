Πάλι «κομμάτια» ο Τσάρλι Σιν: τον πέταξαν έξω από μπαρ (Photos)

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. Έκλεισε τα πενήντα, αλλά ακόμα δεν έχει λύσει τα «θέματα» του ούτε με το αλκοόλ, ούτε με τη διαχείριση του θυμού του.

Αδιόρθωτος ο Τσάρλι Σιν. Έκλεισε τα πενήντα, αλλά ακόμα δεν έχει λύσει τα «θέματα» του ούτε με το αλκοόλ, ούτε με τη διαχείριση του θυμού του.

Ο κάποτε ακριβοπληρωμένος πρωταγωνιστής του «Two and a half men» διασκέδασε το βράδυ του Σαββάτου σε εστιατόριο με ζωντανή μουσική, αλλά η παραμονή του δεν κράτησε πολύ.

Καθώς τα «έτσουξε» και λίγο παραπάνω, δεν άργησε να μπλέξει πάλι σε καυγά. Τσακώθηκε με τον μπασίστα που έπαιζε μουσική γιατί τον είδε να τον τραβάει φωτογραφία. Έτσι, του άρπαξε το κινητό από το χέρι και το πέταξε κάτω.

Στη συνέχεια, απλά ο Τσάρλι Σιν βρέθηκε εκτός …μαγαζιού, αφού τον πέταξαν έξω. Το παράδοξο είναι ο διάσημος ηθοποιός πέρασε την προηγούμενη μέρα βγάζοντας φωτογραφίες με φαν, που ανέβαιναν έπειτα στα social media. Φαίνεται όμως, κάτι του την «έδωσε» με τον μουσικό που ήθελε μια φωτογραφία του.