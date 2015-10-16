Έρευνα: Αν πίνετε τον καφέ σας σκέτο, είστε… ψυχοπαθείς

Σας αρέσει να πίνετε τον καφές σας σκέτο; Ακόμα κι ένας κόκκος ζάχαρης σας χαλάει τη γεύση; Άσε που ο πιο υγιεινός τρόπος για να λάβει κανείς την καφεΐνη είναι ακριβώς το να πίνει τον καφέ του χωρίς ζάχαρη.

Τα δεδομένα όμως μπορεί να είναι κάπως διαφορετικά και το γεγονός ότι πίνετε τον καφέ σας «μαύρο» να σημαίνει ότι απλώς είστε ένα… τέρας. Τουλάχιστον σύμφωνα με μία νέα μελέτη, η οποία διαπιστώνει ότι οι άνθρωποι που προτιμούν τον πικρό καφέ είναι πιο πιθανό να έχουν ψυχοπαθητικά χαρακτηριστικά στην προσωπικότητας τους.

Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο του Ίνσμπρουκ στην Αυστρία μελέτησαν 953 ενήλικες Αμερικανούς, με μέσο όρο ηλικίας τα 35 χρόνια. Οι συμμετέχοντες ανέφεραν ποια τρόφιμα τους άρεσαν καλύτερα μέσα από μία έρευνα, και στη συνέχεια απάντησαν σε διάφορα ερωτηματολόγια προσωπικότητας, η οποία κατέγραφε ιδιότητες, όπως ο ναρκισσισμός, η επιθετικότητα, η ψυχοπάθεια, η τάση για καθημερινό σαδισμό ή μαζοχισμό.